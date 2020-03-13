13 марта 2020, 13:58

Суд обязал застройщика снести шестиэтажку в Махачкале

Застройщик построил шестиэтажный дом в Махачкале, получив разрешение лишь на пять этажей, и суд по требованию прокуратуры обязал его снести объект. При этом документы на строительство пятиэтажки мэрия выдала необоснованно, заявила прокуратура.

По данным ведомства, в 2017 году администрация Махачкалы в нарушение противопожарных и градостроительных норм и правил разрешила строительство пятиэтажного многоквартирного дома с торговыми залами на первом и втором этажах в центре города. Под строительство был выделен участок на улице Абубакарова площадью 435 квадратных метров, сообщила прокуратура Дагестана.

Советский районный суд Махачкалы не удовлетворил иск прокуратуры о признании разрешительной документации недействительной и сносе объекта. Ведомство обжаловало это решение, и Верховный суд Дагестана отменил его, признав строительство незаконным, а объект - подлежащим сносу, говорится в сообщении, опубликованном 12 марта на сайте ведомства.

Ранее администрация Махачкалы анонсировала радикальные меры по борьбе с незаконно построенными объектами в столице. Власти в апреле 2019 года сообщали, что многие владельцы спорных объектов получили предписание о сносе незаконных построек.
Кроме того, власти Махачкалы усомнились в законности уже построенных высотных домов. Речь шла об объектах на проспекте Акушинского 96, Гамидова 54, Мирзабекова 66 и 62 и Перова 15, написал "Черновик" 29 апреля 2019 года.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" писал, что в 2019 году прокуратура регулярно рапортовала о выявлении незаконно построенных домов в Дагестане. В декабре ведомство требовало снести новостройку в Махачкале, разрешение на строительство которой было "выдано с нарушениями закона". В ноябре того же года прокуратура добилась сноса коммерческого объекта в Махачкале, пояснив, что он строился без разрешения. В октябре мэрия отчиталась о сносе новостройки в Махачкале, заявив о незаконном возведении объекта.

Примечание:

"Приговор архитектору Махачкалы оставлен в силе", "Мэрия Махачкалы попросила прокуратуру разобраться с обрушением крыши дома", "Махачкалинский застройщик заподозрен в обмане дольщиков".

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