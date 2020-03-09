Задержаны подозреваемые в вывозе миллиона медицинских масок из Азербайджана

09 марта 2020, 14:59

В ходе спецоперации в Азербайджане правоохранительные органы изъяли более миллиона медицинских масок, которые планировалось вывезти в Иран и Китай, а также продавать внутри страны по завышенным ценам, сообщило сегодня МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане диагностированы девять случаев заражения коронавирусом. В карантине по состоянию на 6 марта находились 500 человек, все они прибыли из Ирана.

В связи с распространением коронавируса азербайджано-иранская граница закрыта с 29 февраля. Детские сады, школы, профтехучилища и вузы в Азербайджане закрыты на дезинфекцию. Запланированные на 9 марта выпускные экзамены в школах и соревнования по футболу, были отменены, массовые религиозные собрания ограничены, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Правоохранительные органы в ходе спецоперации изъяли 1 миллион 50 тысяч медицинских масок, сообщило сегодня в своем Instagram-аккаунте МВД Азербайджана.

В ходе операции задержаны граждане Ирана Бахадур Давуд, Моенифард Сеидмухаммед, Савиз Амирюсиф и граждане Китая Ян Кун и Йимин Лу. В квартире в Ясамальском районе Баку, где жили приезжие из Китая, изъята крупная партия масок, подготовленная к отправке в КНР. Также сотрудники задержали подозреваемого в поставке масок иностранцам — жителя Баку Арифа Исмаилова, сообщил сегодня "Sputnik-Азербайджан".

В рамках еще одной операции, проведенной сотрудниками Главного управления МВД Азербайджана, при попытке продажи медицинских масок по значительно завышенной цене были задержаны житель Хачмазского района Эльвин Баламетов, жители Баку Эльшан Алекберов, Аслан Мусаев, Шахин Фарзалиев и Вагиф Мехбалыев, сообщило сегодня Vesti.az.

Учитывая, что маски, перчатки, респираторы и прочая медицинская продукция, необходимая для предотвращения распространения инфекции ввозится в Азербайджан из-за рубежа, Кабинет министров на три месяца освободил импортеров этих изделий от уплаты таможенных пошлин, говорится в постановлении, опубликованном 7 марта на сайте кабмина.