06 марта 2020, 23:48

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло девяти

Коронавирус диагностирован еще у трех человек, прибывших в Азербайджан из Ирана. Врачи оценивают состояние пожилого пациента и двух студентов как удовлетворительное.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 5 марта, в Азербайджане лабораторно были подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом, в карантине находились 500 человек, все они прибыли из Ирана.  На следующий день после вмешательства полицейских на принудительный карантин была направлена семья из Ирана - двое взрослых и шестеро детей. Азербайджанские власти пригрозили наказывать тех, кто нарушает правила карантина.

Азербайджано-иранская граница закрыта с 29 февраля. Детсады, школы, профтехучилища и вузы в Азербайджане закрыты на дезинфекцию. Кроме того, отменены запланированные на 9 марта выпускные экзамены в школах и соревнования по футболу, ограничены массовые религиозные собрания, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Подтверждено еще три случая заражения коронавирусом, все заболевшие являются гражданами Азербайджана и приехали в страну из Ирана, говорится в сегодняшнем сообщении оперативного штаба по мерам против распространения коронавируса при правительстве, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". 

Один из них обратился с жалобами на недомогание через некоторое время после возвращения из Ирана, врачи при обследовании диагностировали у него пневмонию. Лабораторные исследования выявили у пациента 1938 года рождения заражение коронавирусной инфекцией, его состояние оценивается как удовлетворительное, следует из сообщения.

По данным штаба, коронавирус также был диагностирован у двух студентов 1993 и 1994 годов рождения, обучающихся в иранском городе Кум. Их поместили в карантин после пересечения границы и при обследовании выявили коронавирус. Состояние их удовлетворительное, отмечают с оперативном штабе. Все пациенты проходят лечение в медучреждении специального режима, говорится в сообщении.

В штабе также рассказали, что в связи с распространением коронавируса Азербайджанский государственный кукольный театр сегодня объявил о приостановке показа спектаклей до 27 марта.

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Четвертый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии", "В Баку китайская студентка выписана после карантина", "Армения получила от России тест-системы для диагностики коронавируса".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 марта 2020, 11:15

07 марта 2020, 10:25

07 марта 2020, 09:35

07 марта 2020, 09:01

  • 1 Создание академии "Динамо" в Дагестане вызвало непонимание болельщиков "Анжи"

    Финансируя филиал футбольной академии, власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", указала часть болельщиков. Речь об обучении детей, возразили другие. Создание академии "Динамо" вместо академии "Анжи" означает лишь смену вывески, поскольку кадры остались прежними, указали спортивные обозреватели.

07 марта 2020, 07:51

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи