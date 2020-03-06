Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло девяти

06 марта 2020, 23:48

Коронавирус диагностирован еще у трех человек, прибывших в Азербайджан из Ирана. Врачи оценивают состояние пожилого пациента и двух студентов как удовлетворительное.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 5 марта, в Азербайджане лабораторно были подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом, в карантине находились 500 человек, все они прибыли из Ирана. На следующий день после вмешательства полицейских на принудительный карантин была направлена семья из Ирана - двое взрослых и шестеро детей. Азербайджанские власти пригрозили наказывать тех, кто нарушает правила карантина.

Азербайджано-иранская граница закрыта с 29 февраля. Детсады, школы, профтехучилища и вузы в Азербайджане закрыты на дезинфекцию. Кроме того, отменены запланированные на 9 марта выпускные экзамены в школах и соревнования по футболу, ограничены массовые религиозные собрания, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".



Подтверждено еще три случая заражения коронавирусом, все заболевшие являются гражданами Азербайджана и приехали в страну из Ирана, говорится в сегодняшнем сообщении оперативного штаба по мерам против распространения коронавируса при правительстве, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Один из них обратился с жалобами на недомогание через некоторое время после возвращения из Ирана, врачи при обследовании диагностировали у него пневмонию. Лабораторные исследования выявили у пациента 1938 года рождения заражение коронавирусной инфекцией, его состояние оценивается как удовлетворительное, следует из сообщения.

По данным штаба, коронавирус также был диагностирован у двух студентов 1993 и 1994 годов рождения, обучающихся в иранском городе Кум. Их поместили в карантин после пересечения границы и при обследовании выявили коронавирус. Состояние их удовлетворительное, отмечают с оперативном штабе. Все пациенты проходят лечение в медучреждении специального режима, говорится в сообщении.

В штабе также рассказали, что в связи с распространением коронавируса Азербайджанский государственный кукольный театр сегодня объявил о приостановке показа спектаклей до 27 марта.