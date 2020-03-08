Грозненцы высказали полярные мнения о праздновании 8 марта

08 марта 2020, 12:15

Часть жителей столицы Чечни отказались праздновать сегодня Международный женский день из религиозных соображений и из уважения к памяти жертв депортации балкарцев, прошедшей в этот день в 1944 году. Другие грозненцы восприняли 8 марта как повод поздравить женщин. Спрос на букеты накануне праздника заметно вырос, рассказали предприниматели и продавцы цветов.

Как писал "Кавказский узел", на официальном уровне в Чечне 8 марта отмечается торжественными и развлекательными мероприятиями, тогда как часть жителей республики не считают 8 марта поводом для празднования.

8 марта как день борьбы женщин за свои права был объявлен в 1910 году Международной конференцией работающих женщин под руководством Клары Цеткин. 8 марта - международный праздник, он отмечается в качестве государственного в ряде стран, в том числе в России, Армении и Азербайджане. Со временем значение праздника для многих свелось к тому, что мужчины оказывают внимание женщинам и дарят им подарки, сообщает энциклопедический сайт о праздниках Calend.ru.

В преддверии Международного женского дня в театрально-концертном зале в Грозном прошло торжественное мероприятие с участием руководства республики. В зале присутствовали женщины различных профессий, многодетные матери, а также матери погибших сотрудников правоохранительных органов. Каждой из них был вручен букет цветов, а после официальной части торжества состоялся концерт артистов чеченской эстрады, сообщило 6 марта ИА "Чечня Сегодня".

Некоторые жители республики рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что отмечают 8 марта. "Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы поздравлять 8 марта своих домашних, знакомых, однокашниц по институту. Что плохого в том, чтобы порадовать женщин цветами? Букет цветов, даже одна подаренная роза - это знак внимания, любви и уважения", - сказал, в частности, работник республиканского ведомства Зелимхан.

"Некоторые утверждают, что ислам запрещает праздники и тому подобное, осуждают за то, что у нас отмечают Международный женский день. Таким я отвечаю хадисом, что приводил известный богослов, имам аль-Байхаки – «Лучший из вас тот, кто лучше всего относится к своей жене и дочерям». Восьмое марта - это праздник весны, а порадовать в этот день свою мать, сестру, жену, родственницу или коллегу – что здесь предосудительного?" – поделился мнением местный житель Имран.

Житель Грозного Султан в свою очередь не считает 8 марта праздничным днем. "Для меня 8 марта не праздник. Это в детстве, в школе, нам внушали, что День советской армии 23 февраля и Международный женский день 8 марта - праздники мальчишек и девчонок. Но 23 февраля – это дата начала депортации чеченцев и ингушей, а 8 марта – день депортации наших братьев балкарцев. Это все равно, что веселиться в тот день, когда в доме твоего соседа траур", - высказал свое мнение Султан.

Операция по выселению балкарцев началась в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Было переселено 37 713 балкарцев, из них больше половины - дети. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, сообщается в материале о депортации балкарцев, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Грозненец Хасан не отмечает 8 марта из религиозных соображений. "Своих женщин нужно радовать каждодневно, и тогда в доме будет счастье и порядок. 8 марта - это праздник, который установили безбожники-коммунисты. Верующий человек такие даты праздновать не будет", - сказал Хасан.

В целом на Кавказе отношение к празднованию 8 марта существенно различается, рассказал ранее "Кавказскому узлу" заведующий отделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН, профессор МГУ Сергей Арутюнов.

"Например, на Кубани больше подвержены русскому культурному влиянию, и там отмечают 8 марта. И отмечали в том числе семьи с мусульманскими традициями. Вообще наследие советских времен там сильнее, чем на остальном Кавказе. Чем более выражены мусульманские традиции, тем меньше укоренился этот праздник", - сказал ученый.

Продавцы цветов в Грозном отметили увеличение спроса перед 8 марта

Накануне 8 марта спрос на цветы и подарки заметно вырос, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели и продавцы. "За прошедшие два дня мы реализовали цветов больше, чем за весь прошлый месяц. Министерства закупают, организации и предприятия, молодежь тоже активно покупает цветы", - рассказала сегодня, в частности, владелица цветочного магазина Малика.

Работники министерств и ведомств, как правило, закупают букеты, а молодежь предпочитает покупать 1-3 цветка, отметила она.

На эту тенденцию обратила внимание и продавец магазина Лиза. "Молодежь в основном предпочитает дарить розу с какой-нибудь мягкой игрушкой или коробкой конфет. Кто-то бижутерию своей девушке дарит, цепочки или колечки серебряные. Люди старшего возраста букеты берут", - сообщила она.

Больше всего покупают в Грозном красные розы и тюльпаны, рассказала продавец Асет. "Тюльпаны как весенние цветы дарят. По желанию клиента мы можем подобрать букет из разных цветов. Готовые букеты тоже хорошо раскупаются", - сказала Асет.

В преддверии 8 марта цветы в Грозном можно было купить на территории республиканского торгового центра «Беркат». Цена одной розы составляет 100-200 рублей, тюльпана – от 100 рублей. Небольшой букет стоит от полутора тысяч, а крупный до пяти тысяч рублей, передал корреспондент "Кавказского узла".