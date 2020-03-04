Источники сообщили о задержании главы города в Волгоградской области

04 марта 2020, 00:21

Силовики задержали главу Михайловки в Волгоградской области по подозрению в создании преступной сети по обналичиванию денег, сообщили источники.

Глава Михайловки Сергей Фомин был задержан после оперативных мероприятий волгоградского управления ФСБ, проведенных совместно с региональным управлением СКР, сообщили 3 марта источники издания «Высота 102» в политсовете партии «Единая Россия».

Сергей Фомин является главой города Михайловка с 27 октября 2017 года, сообщает "Блокнот-Волгоград". Фомин - член регионального политсовета «Единой России», секретарь местного отделения партии, отмечает "Высота 102".

Задержание Фомна подтвердили и источники в силовых ведомствах изданий «Блокнот-Волгоград» и «СоцИнформБюро». По данным последнего издания, глава города заподозрен по делу об обналичивании денег.

«Фомин задержан именно по подозрению в организации работы целой сети по незаконному обналичиванию денежных средств. Речь может идти о сотнях миллионах рублей», - процитировало 3 марта своего источника .

Задержание чиновника может быть связано с уголовным делом местного бизнесмена, который в январе получил четыре года колонии по обвинению в уклонении от уплаты более 70 миллионов рублей, а также попытке крупного мошенничества, проинформировало 3 марта издание V1.ru.

На сайтах волгоградского управления СКР, а также администрации Михайловки на 00.10 мск сегодня нет информации о задержании Сергея Фомина.

Ранее "Кавказский узел",сообщал, что 18 января суд в Волгограде поместил под стражу на два месяца бывшего замглавы Светлоярского района Волгоградской области Сергея Звезденкова по подозрению в хищении очистных сооружений.