Муниципальный чиновник арестован по делу о хищении труб в Светлом Яре

19 января 2020, 08:40

Суд в Волгограде поместил под стражу на два месяца бывшего замглавы Светлоярского района Волгоградской области Сергея Звезденкова по подозрению в хищении очистных сооружений.

Как писал "Кавказский узел", жители Светлого Яра в конце ноября 2019 года добились расследования хищения труб, которое оставило поселок без канализации. Дело расследуется по статье о мошенничестве. 16 января источники сообщили, что бывший замглавы Светлоярского района Волгоградской области был задержан по подозрению в хищении очистных сооружений, обыски прошли и у действующего заместителя главы.

Местные жители утверждают, что трубы были демонтированы, в результате сточные воды стали попадать прямо на землю, а оттуда - в грунтовые воды. Эти стоки отравляют реки и посевы, указали активисты. Местные жители связали проблемы со здоровьем, в частности, приступы аллергии, с неблагоприятной экологической обстановкой. Экологи подтвердили, что сброс неочищенных сточных вод на землю может привести к распространению инфекционных заболеваний и заражению почвы. Строительство новых очистных сооружений потребует поддержки из бюджета Волгоградской области и России, посетовали районные власти.

Центральный районный суд Волгограда 18 января избрал меру пресечения Звезденкову, сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Волгоградского облсуда Екатерину Вальковскую «Высота 102».

Подозреваемый помещен под стражу до 14 марта, приводит сообщение Центрального районного суда "Волгоград-онлайн".

Звезденков возглавлял МУП «Светлоярское коммунальное хозяйство» с 2014 по 2015 годы, затем предприятие было ликвидировано, отмечает издание.

На сайте Центральный районный суд Волгограда информации об аресте чиновника по состоянию на 8.20 мск сегодня нет.

Комментариев от Звезденкова или его защиты относительно избранной меры пресечения не поступало.