Муниципальный чиновник задержан по делу о хищении труб в Светлом Яре

17 января 2020, 16:58

Бывший замглавы Светлоярского района Волгоградской области задержан по подозрению в хищении очистных сооружений, обыски прошли и у действующего заместителя главы, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", жители Светлого Яра в конце ноября 2019 года добились расследования хищения труб, которое оставило поселок без канализации. Дело расследуется по статье о мошенничестве.

По словам, местных жителей трубы были демонтированы, в результате чего сточные воды попадают прямо на землю, а оттуда - в грунтовые воды. Эти стоки отравляют реки и посевы, указали активисты. Местные жители связали проблемы со здоровьем, в частности, приступы аллергии, с неблагоприятной экологической обстановкой. Экологи подтвердили, что сброс неочищенных сточных вод на землю может привести к распространению инфекционных заболеванийи заражению почвы. Строительство новых очистных сооружений потребует поддержки из бюджета Волгоградской области и России, посетовали районные власти.

По делу о хищении трубопровода в Светлоярском районе задержан бывший заместитель главы муниципального района, директор фирмы, которая, как предполагается, демонтировала трубопровод, и руководитель фирмы по приему металла, со ссылкой на источник в местной администрации сообщила сегодня "Высота 102".

Вчера, 16 января, прошли обыски у действующего заместителя главы администрации Светлоярского района Андрея Горбунова, сообщили в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области. "Факт проведения оперативных мероприятий мы подтверждаем, однако подробности, ввиду тайны следствия, пока не раскрываем", - процитировало 16 января представителя полиции "СоцИнформБюро".

Обыски прошли и у бывшего заместителя главы района, они связаны с делом о хищении труб, сообщило издание.

Отметим, что ранее районная администрация подала иск о защите деловой репутации к учредителю ИА "Социнформбюро" после публикации статьи о проблемах, связанных с канализационным коллектором.