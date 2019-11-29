Сброс сточных вод в Светлом Яре обернулся уголовным делом

29 ноября 2019, 15:01

Жители Светлого Яра добились расследования хищения труб, которое оставило поселок без канализации. Дело расследуется по статье о мошенничестве, сообщили в полиции. Строительство новых очистных сооружений потребует поддержки из бюджета Волгоградской области и России, посетовали районные власти.

Как писал "Кавказский узел", жители Светлого Яра потребовали возбудить дело о хищении трубопровода, которое оставило поселок без канализации. По их словам, трубы были демонтированы, в результате чего сточные воды попадают прямо на землю, а оттуда - в грунтовые воды. Эти стоки отравляют реки и посевы, указали активисты.

Местные жители связали проблемы со здоровьем, в частности, приступы аллергии, с неблагоприятной экологической обстановкой. Экологи подтвердили, что сброс неочищенных сточных вод на землю может привести к распространению инфекционных заболеваний и заражению почвы.

По факту кражи трубопровода 14 ноября было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (мошенничество), сообщил 28 ноября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.

Дело находится в производстве следователей Главного следственного управления областного ГУ МВД, пояснил он, не уточнив подробностей. На сайте управления по состоянию на 14.59 мск информация о расследовании не опубликована.

Жительница Светлого Яра Ольга Завгороднева выразила надежду, что полиция найдет виновных в краже. "А также ждем, что изымут трубы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Глава района указала на недостаток средств для строительства очистных сооружений

Водоотведением в Светлом Яре занимается ООО "Осока-Лик", "которому переданы соответствующие полномочия в результате проведенного конкурса и заключенного концессионного соглашения в апреле 2017 года", говорится в письменном ответе главы Светлоярского района Татьяны Распутиной на запрос "Кавказского узла".

По данным главы района, в июне 2019 года инспектор земельного контроля администрации района обнаружил выкопанную траншею на месте, в котором, предположительно, проходил трубопровод, и сообщил об этом в компанию "Осока-Лик".

"После этого руководством ООО «Осока-Лик» подано заявление в отдел МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области. Администрацией района оказывается всестороннее содействие правоохранительным органам в установлении обстоятельств по настоящему делу", - говорится в ответе главы района, датированном 18 ноября.

Татьяна Распутина заверила, что "вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности [...] являются одним из приоритетных направлений деятельности администрации района". "Организация водоотведения и очистки сточных вод в р.п Светлый Яр находится на контроле администрации района. Предполагаемая сумма реализации проекта составляет несколько десятков миллионов рублей. В районном бюджете такие средства отсутствуют. В связи с этим администрацией района организована работа по разработке проектной документации и прорабатывается вопрос о строительстве современных очистных сооружений за счет участия в соответствующих областных и федеральных программах", - сказано в документе.

Глава Светлоярского района пояснила также, почему районная администрация подала иск о защите деловой репутации к учредителю ИА "Социнформбюро" после публикации статьи о проблемах, связанных с канализационным коллектором.

В Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается иск о защите деловой репутации, поданный администрацией Светлоярского района к АО "Единая дирекция культурно-массовых мероприятий" - учредителю ИА "Социнформбюро". По словам представителя ответчика, на заседании суда 12 ноября представители администрации района не присутствовали

"Информационным агентством «Социнформбюро» в публикации от 27.09.2019 «В Волгоградской области назревает экологическая катастрофа» распространена не соответствующая действительности информация о том, что администрация района демонтировала трубы очистных сооружений, ввиду чего в Волгоградской области назревает экологическая катастрофа. По мнению администрации района, фрагменты статьи информационного агентства «Социнформбюро» содержат неверные утверждения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию органа местного самоуправления. В связи с этим администрация района обратилась в суд за защитой своих прав", - говорится в ответе Татьяны Распутиной на запрос "Кавказского узла".

Напомним, в январе 2018 года жители Светлого Яра потребовали у Следственного комитета разобраться в обстоятельствах переноса свалки из Кировского района Волгограда на пруд-накопитель в Светлом Яре. Они также через суд потребовали, чтобы местные власти не проводили публичных слушаний о переносе свалки, однако суд встал на сторону властей. Противники переноса свалки неоднократно организовывали акции протеста. 18 июня Арбитражный суд Волгоградской области принял решение вернуть владельцу пруд-накопитель в Светлом Яре, на который была перевезена свалка. Кто теперь должен завершить ликвидацию пруда, неясно, констатировали тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы.