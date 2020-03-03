Власти Грузии отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

03 марта 2020, 06:56

Правительство рекомендовало местным властям отменить все массовые мероприятия, на карантине находятся 120 человек, сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии. В аптеках Тбилиси наблюдается дефицит масок.

Как сообщал "Кавказский узел", второй случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 февраля в Грузии. Заразилась гражданка Грузии, которая побывала в Италии.

Межведомственный совет, созданный в Грузии для предотвращения распространения коронавируса Covid-2019, рекомендовал местным властям отменить все массовые мероприятия, провести дезинфекцию общественных учреждений, госведомств, железнодорожных станций и поездов. Губернаторы всех регионов создали рабочие группы по выполнению рекомендаций, сообщила 2 марта пресс-служба премьер-министра Грузии.

Из-за угрозы распространения коронавируса в местах скопления людей обрабатываются поверхности и установлены диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью, в здании парламента проведены карантинные работы, сказано в сообщении.

Правозащитная организация "42-я статья Конституции" заявила о переходе со 2 марта на дистанционную работу, ряд тбилисских театров отменили запланированные спектакли, передал корреспондент "Кавказского узла".

На проверку возможной инфицированности коронавирусом на 2 марта были отправлены образцы 14 человек. В карантине с подозрением на заражение находятся более 120. За февраль было проведено обследование 171 человека. За последние дни количество заболевших не увеличилось, заражены три человека, их состояние без осложнений, сказал 2 марта в эфире грузинского телеканала "Имеди" гендиректор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзена.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. В Иране, который является ближайшим крупным очагом эпидемии к странам Южного Кавказа, на 2 марта число заражений составило 1501 человек, число жертв - 66. В материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912. За пределами Китая число заражений превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек, сообщило 2 марта РИА "Новости".

Власти Грузии решают вопрос возвращения своих граждан с территории Ирана, граничащей с Арменией и Азербайджаном. Пограничники проверяют прибывших исходя из маршрута их поездки. МВД Грузии разместило палатки на пограничных контрольно-пропускных пунктах и в аэропортах. В палатках организован карантин для прибывших, сказано в пресс-релизе пресс-службы премьер-министра Грузии.

В аптеках Тбилиси ощущается дефицит медицинских масок и респираторов. Все медицинские респираторы была распроданы в начале февраля и новых поставок не ожидается, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в одном из тбилисских магазинов медицинских принадлежностей.

Несмотря на дефицит масок, одна из сетей аптек устроила акцию и безвозмездно раздала их беременным женщинам и пенсионерам. В аптеках высокий спрос на маски, разные сети аптек устанавливают разные цены. На улицах Тбилиси заметно сократилось количество прохожих и автомобилей. На рынках и в магазинах недостатка в продуктах не ощущается, передал корреспондент "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус добрался до Кавказа".