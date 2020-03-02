Приговор уроженцу Чечни за обучение у боевиков оставлен в силе

02 марта 2020, 17:49

Суд отказался удовлетворить апелляцию уроженца Чечни Якуба Ибрагимова, который заявил, что под пытками признал себя виновным в причастности к боевикам.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 декабря 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 19 лет колонии уроженцу Чечни Якубу Ибрагимову, обвиненному в прохождении обучения в лагере запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Ибрагимов, осужденный в 2017 году за грабеж и разбой, заявил, что оговорил себя по делу об ИГ* под пытками. Ибрагимов также заявил в суде, что силовики пообещали подбросить наркотики его матери, которая приезжала к нему в колонию на свидания, если он не подпишет признательные показания.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Ибрагимова виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал сегодня корреспондента "Кавказского узла" представитель суда.

По версии следствия, Ибрагимов в 2014 году обучался центре "Крым" "Исламского государства"*, где научился обращаться с оружием, взрывными устройствами и веществами. Комментариями Якуба Ибрагимова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.