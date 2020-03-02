Карабахская партия "Справедливость" заявила о нападении на свой молодежный штаб

02 марта 2020, 00:55

Штаб молодежного крыла политической партии "Справедливость", расположенный в Степанакерте, подвергся нападению. Неизвестные разорвали плакаты и флаги, сообщили в партии.

Как писал "Кавказский узел", партия "Справедливость", созданная в конце 2018 года, принимает участие в парламентских выборах в Нагорном Карабахе. На выборах президента партия поддерживает кандидатуру бывшего секретаря Совета безопасности Виталия Баласаняна.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе назначены на 31 марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, председатель парламента Ашот Гулян, руководитель АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, лидер оппозиционной "Единой Армении" Ваан Бадасян, руководитель парламентской оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян, глава пресс-службы президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, журналистка Белла Лалаян и общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян.

О нападении на свой молодежный штаб, которое произошло в ночь на 1 марта, партия "Справедливость" сообщила на своей странице в Facebook.

"Разорвали и украли плакаты и флаги. Мы требуем, чтобы правоохранительные органы немедленно приняли срочные меры для возбуждения уголовного дела, ареста преступников и привлечения их к ответственности", - говорится в заявлении партии, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также на странице в соцсети опубликовано фото, на котором видно, что у входа в помещение, в котором расположен штаб, отсутствует какая-либо партийная символика. "Справедливость" призвала своих членов и сторонников "сохранять бдительность и избегать провокаций".

"Мы считаем, это умышленная провокация. Правоохранительные органы должны разобраться в этом инциденте", - сказал "Кавказскому узлу" представитель партии.

Штаб молодежного крыла "Справедливости" находится в центре Степанакерта, рядом с центральным сквером "Пятачок".

По состоянию на 23.55 мск, полиция Нагорного Карабаха не прокомментировала заявление партии "Справедливость".

Как сообщалось ранее, на 33 места в парламенте Нагорного Карабаха претендует 361 кандидат. Некоторые партии выдвинули для участия в выборах молодых политиков.