Адвокаты призвали общественность привлечь внимание к делу Хамуковых

01 марта 2020, 18:27

Магомед Абубакаров и Рамзан Узуев призвали как можно большее число людей написать письма в Генпрокуратуру и Следком с просьбой прекратить уголовное преследование жителей Баксана Аскера и Лианны Хамуковых.

Как писал "Кавказский узел", основатель благотворительного фонда "Одно тело" Аскер Хамуков был задержан 7 октября 2019 года в Баксане вместе с беременной сестрой Лианной, которая на следующий день после задержания родила ребёнка, и супругой, которую отпустили из полиции в день задержания. Хамуков заключен под стражу в Москве, его сестра оставлена под домашним арестом. Они обвинены в финансировании терроризма.

Брат и сестра Хамуковы перевели боевикам в Сирию шесть миллионов рублей, собранных в разных регионах России, предполагают следователи. У следствия есть данные о том, что Хамуковым переводили деньги люди из окружения боевиков, но нет доказательств того, что фонд "Одно тело" использовал эти деньги на преступные нужды, заявил адвокат Лианны Хамуковой Магомед Абубакаров.

Защитники Хамуковых Магомед Абубакаров и Рамзан Узуев объявили 28 февраля о запуске проекта "Одно дело". "На этой платформе мы будем предавать огласке случаи беззакония, связанные с уголовным преследованием наших граждан", - сказал Магомед Абубакаров на видео, размещенном на YouTube-канале "Одно дело".

Затем на опубликованном видео адвокаты изложили суть претензий следствия к Хамуковым. "Ни брат, ни сестра в предъявленном обвинении вину не признали. В течение почти полугода с ними не проведено ни одного следственного действия... Им просто продлевают меру пресечения", - подытожил на видео Магомед Абубакаров.

Проект "Одно дело" объединяет 17 адвокатов, говорится в аннотации к опубликованному видео. По состоянию на 18.25 мск 1 марта, на YouTube-канал проекта подписаны 173 пользователя.

Защита опасается, что сторона обвинения, не найдя доказательств виновности Хамуковых, может "материализовать из ниоткуда засекреченного свидетеля", пояснил Рамзан Узуев.

"Поэтому мы всех неравнодушных просим для начала хотя бы короткое письмо написать на имя генерального прокурора, руководителя Следственного комитета с просьбой проверить факты, изложенные в многочисленных наших заявлениях на имя следователя, в которых мы доказываем, что никакого отношения к предъявленным обвинениям ни Аскербий (Аскер. - Прим. "Кавказского узла"), ни Лианна не имеют", - сказал на видео Рамзан Узуев. "То есть требовать прекращения необоснованного уголовного преследования брата и сестры Хамуковых", - добавил Магомед Абубакаров.

По состоянию на 18.25 мск 1 марта, видеообращение адвокатов набрало 1288 просмотров, под ним размещено пять комментариев. "Молодцы, давно пора вашу работу в широкие массы", - написал, в частности, Ibragim Sultygov.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".