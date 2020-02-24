Черкесские активисты потребовали отозвать посла Ерхова из Турции

24 февраля 2020, 11:57

Черкесские активисты провели 23 февраля акции протеста в Анкаре и Стамбуле, потребовав от России отозвать посла Алексея Ерхова. Извинения дипломата за слова о добровольном переселении черкесов в Турцию во время Кавказской войны не вызывают доверия, пояснили участники акций.

Как писал "Кавказский узел", сказанные 13 февраля слова посла России в Анкаре Алексея Ерхова о криминальном образе жизни черкесов и их добровольном переселении с Северного Кавказа в Турцию в результате Кавказской войны вызвали возмущение Федерации кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД) и Федерации черкесских ассоциаций. Слова посла вызвали критику и у черкесских активистов юга России. 20 февраля стало известно, что Алексей Ерхов на встрече с представителями КАФФЕД извинился за свои слова, подчеркнув, что не хотел задевать чувства черкесов.

В Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста в связи с высказываниями российского посла в Турции. В Анкаре акцию провела КАФФЕД, а в Стамбуле - черкесская организация "Чоолду Демокраси Паарти".

В акциях протеста приняли участие представители черкесских общественных организаций и черкесской диаспоры в Турции. Они потребовали от России отозвать посла, указав, что его слова не соответствуют исторической правде, сообщило 23 февраля "Кавказ.Реалии".

"Мы вышли на акцию, чтобы весь мир узнал, что черкесы не сами ушли с родных земель, как это отметил посол Ерхов, а их насильственно выселила Российская империя", - привело издание слова руководителя "Чоолду демокраси паарти" Фарука Асландока.

Вышедшие на акции протеста представители черкесской диаспоры объяснили требование отозвать посла сомнением в искренности извинений Ерхова, сообщает сегодня на своем сайте журнал "Дош".

"Кавказская война", которая длилась с 1763 по 1864 годы, - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, который породил многие проблемы, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, говорится в справке "Кавказского узла" о "Кавказской войне".

Слова Ерхова не отражают исторической действительности, а являются политической трактовкой событий времен Кавказской войны, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки. Тезисы российского посла об итогах Кавказской войны и переселении горцев основаны на "вульгарной трактовке реальных исторических фактов", сказала, в частности, научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева.

"За тезисами - и реальные исторические факты, и их определенная вульгарная трактовка. [...] История миграционной политики Российской империи на Северном Кавказе была не так сказочно проста, как представляет ее господин Ерхов. [...] С середины 1850-х годов российская миграционная политика на Северном Кавказе заключалась в постепенном вытеснении горцев, проживающих в регионе, с горной и предгорной частей либо на открытые заболоченные равнины, либо в пределы Османской империи", - рассказала Тахнаева "Кавказскому узлу".

Озвученный Ерховым тезис о добровольном характере переселения черкесов в Османскую империю при этом не противоречит данным некоторых историков, сообщил ранее "Кавказскому узлу" ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. "После окончания Кавказской войны возникло массовое добровольное движение в пользу переселения в Турцию, были турецкие агитаторы, зафиксированные в источниках. Само это движение охватило не только черкесов, но и чеченцев, и даже часть осетин", - сказал ученый.

Напомним, черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны, после которой большая часть черкесов была вынуждена расселиться в более чем 40 странах мира, а на родине остались, по разным оценкам, от 5 до 10% от предвоенного населения. В России черкесы (адыги) живут в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляла 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Черкесский вопрос".