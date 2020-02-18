Историки сочли слова посла Ерхова о черкесах антинаучными

18 февраля 2020, 06:03

Слова посла России в Анкаре Алексея Ерхова о добровольном переселении черкесов в Турцию во время Кавказской войны и об их криминальном образе жизни не отражают исторической действительности, а являются политической трактовкой данной проблемы, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как информировал "Кавказский узел", Федерации кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД) и Федерации черкесских ассоциаций выразили возмущение по поводу заявления посла России в Анкаре Алексея Ерхова в интервью агентству Sputnik о криминальном образе жизни черкесов и их добровольном переселении с Северного Кавказа в Османскую империю в результате Кавказской войны.

Сообщения о негативной реакции черкесов на слова из интервью посла Ерхова поступили 15 февраля на смс-сервис "Кавказского узла". Автор одного из сообщений отметил, что КАФФЕД на своем сайте осудила интервью Ерхова. "Интервью посла России в Турции агентству "Спутник" вызвало возмущение среди черкесских пользователей", - написал автор другого сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Ученый указал на расхождение слов Ерхова с историческими фактами

Профессор турецкого Университета политологии и международных отношений, историк и политолог Тогрул Исмаил назвал не соответствующими историографии заявления российского посла об итогах Кавказской войны и переселении черкесов.

"Интерпретация истории Кавказа отлична от исторических фактов, и завоевание Кавказа Российской империей - очень сложная тема, в том числе процесс завоевания Южного и Северного Кавказа был не простым, очень длительным, было сопротивление против колониализма, и здесь господин Ерхов упрощает процесс, когда говорит, что кавказцы нападали на местное русское население. Известно, что на Кавказе никогда не было русских. Да, были староверы, молокане, которые претерпев гонения из-за вероисповедания, были вынуждены бежать на Кавказ, в частности, и на территории Азербайджана, проживали и на территории Анатолии. Вся история Кавказа - это история войн. Кроме того, говорить о мирном переселении населения Кавказа в братскую Турцию не приходится, потому что Османская и Российская империи братскими и дружественными не были", - заявил Исмаил корреспонденту "Кавказского узла".

Кавказская война, продолжавшаяся с 1763 по 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны. В результате Кавказской войны на Северо-Западном Кавказе был почти полностью изменен этнический состав населения. Большая часть черкесов была вынуждена расселиться в более чем 40 странах мира, на родине осталось, по разным оценкам, от 5 до 10% от предвоенного населения. "Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, говорится в справочном материале "Кавказского узла" о "Кавказской войне".

Процесс переселения горцев проходил при отсутствии двухсторонних договоренностей, отметил Исмаил. "Когда Османская империя предложила [черкесам] покинуть территорию Кавказа на кораблях, российская сторона не дала такого разрешения, и эти люди были перевезены не в нормальных, а в грузовых судах. Кроме того, Российская империя потребовала у Османской империи, чтобы выходцы с Кавказа не были расселены на территории, захваченной русскими, и их вынуждены были переселить на Балканы, вглубь Анатолии. Лишь незначительная часть была расселена вблизи, но по итогам Русско-турецкой войны и они были вынуждены покинуть Карс, переселившись во внутренние регионы Турции и даже на территории сегодняшних Иордании, Сирии и Египта, которые тогда входили в состав Османской империи. Жизнь была непроста для выходцев с Северного Кавказа, и все не так просто, как говорит российский дипломат", - сказал он.

Историк добавил, что ему неизвестна причина актуализации черкесского вопроса российским послом.

Процесс переселения черкесов стал "трагедией народов"

Говоря о черкесах и Северном Кавказе, "послу не стоит забывать, что они проживали на территории своей исторической родины, никаких набегов и завоевательных походов за пределы Кавказа не осуществляли", заявил "Кавказскому узлу" доктор исторических наук, редактор журнала "Ахульго" Хаджи Мурад Доного.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. К адыгским субэтносам относятся: адыгейцы, кабардинцы, черкесы, шапсуги, убыхи, абадзехи, бжедуги, адамейцы, бесленеевцы, егерукаевцы, жанеевцы, темиргоевцы, мамхеги, махоши (махошевцы), хатукайцы, натухайцы, хегайки, гуайе, чебсин, адале. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

"Кто был подвержен набегам [черкесов]? Если речь о казаках, то они были заселены на территории Северного Кавказа - это факт, известный любому человеку, знакомому с историей. В тезисе посла говорится о том, что уговоры не помогли, в дело вступила русская армия. А откуда она взялась на этих землях, что делала на Кавказе, почему шла в горы, уничтожая аулы, выжигая леса, сады? Надо признать всем, кто придерживается подобной точки зрения, что это была колониальная война с целью установить на Северном Кавказе свои порядки, заставить местное население жить в соответствии с этим <...> Гениальный Лев Толстой, например, в рассказе "Набег" показал действия российской императорской армии", - считает Доного.

По его словам, кавказцы совершали друг на друга набеги, которые в ту эпоху соответствовали взаимному образу жизни. "Кто-то может вспомнить набеги дагестанцев на Грузию, которые назывались лекианоба, но было и наоборот, когда грузины совершали набеги на близлежащие дагестанские аулы, но это были внутренние конфликты, это был образ жизни. Никогда кавказцы не наступали и не совершали походы ни в Воронежскую область, ни в Москву, ни в Нижегородскую губернию, они жили на своей земле", - отметил он.

Процесс переселения горцев в Турцию Доного назвал "трагедией народов", которому больше соответствует термин "изгнание".

"Чем объяснить, что большинство черкесов сейчас проживают за пределами Черкесии? Кто добровольно покидает свою землю, кладбище своих предков, свои дома, территорию? Возможно, какая-то часть, понимая, что спокойной жизни не будет, приняла решение о переселении, но в целом это было изгнание. Известные фразы российских генералов, понимавших, что это плодородные земли, что их должны осваивать только они и ни в коем случае не "эти дикари" - такие цитаты есть, потому надо различать жертву от угнетателя", - считает ученый.

Историк раскритиковала посла за "сказочно простую" историю политики России на Кавказе

Российские власти перестали оценивать свои заявления на предмет реакции представителей малых народов, считает старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев.

"Чтобы [черкесам] на это реагировать как-то агрессивно - нет, эта фаза давно прошла. Здесь даже нечего обсуждать <...> С точки зрения международного права все эти <...> заявления нелегитимны в глазах черкесов", - сказал он "Кавказскому узлу".

Тезисы российского посла об итогах Кавказской войны и переселения горцев небрежны, основаны на "вульгарной трактовке реальных исторических фактов", полагает научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева.

"Действительно, за тезисами - и реальные исторические факты, и их определенная вульгарная трактовка <...> История миграционной политики Российской империи на Северном Кавказе была не так сказочно проста, как представляет ее господин Ерхов. В конце XVIII – первой половине XIX веков, в период активных военных действий, Россия стала активно использовать миграционные процессы наряду с силовыми в качестве дополнительного инструмента борьбы за покорение Северного Кавказа <...> С середины 1850-х годов российская миграционная политика на Северном Кавказе заключалась в постепенном вытеснении горцев, проживающих в регионе, с горной и предгорной частей либо на открытые заболоченные равнины, либо в пределы Османской империи, и организации на "освобожденных" территориях казачьих станиц", - рассказала Тахнаева "Кавказскому узлу".

Период наиболее массовых внешних миграций горцев в Османскую империю, инициированных и организованных российскими властями, приходится на первую половину 1860-х годов, когда Россия приступила к реформам на Северном Кавказе, отметила она.

"Особенно острое неприятие со стороны горцев Северного Кавказа вызывали сословная и земельная реформы, последняя мало отличалась от откровенного грабежа. Одновременно Российская империя продолжала активную внутреннюю миграцию, заселяя освобожденные земли российскими крестьянами и поддерживая добровольную внешнюю миграцию в Османскую империю", - сказала историк.

"К началу 1900-х годов усилились процессы насильственной внутренней миграции, связанные с казачьей и особенно крестьянской колонизацией. В частности, при насильственном переселении западным адыгам российская власть предоставляла очень плохие, негодные для хозяйствования и проживания новые территории (обычно болотистые), вынуждая их таким образом переселяться в Османскую империю. Другой альтернативы не предполагалось. Натухайцам, которые отказывались освобождать свои земли и переселяться на указанные им территории, было предписано немедленно отправиться в Турцию", - добавила Тахнаева.

Со слов историка, в 1862 году подобный ультиматум был выдвинут бжедугам, верхним абадзехам, темиргоевцам и хатукаевцам. "Им предлагалось переселиться с гор полностью всеми аулами на указанные территории, либо переселяться в Османскую империю. В подобных ситуациях горцы чаще всего были вынуждены предпочесть эмиграцию в Османскую империю", - сказала она.

По ее мнению, тезисы Ерхова в интервью относительно проблемы Кавказа не отражают исторических фактов.

"Очень сложно согласиться с утверждениями господина Ерхова, который с <...> небрежностью "распутал" сложный клубок геополитических, военных и миграционных проблем региона, складывавшихся здесь на протяжении более двух сотен лет, "набегами", "грабежами", "убийствами", "работорговлей" и "криминальным образом жизни горцев", - заявила Тахнаева.

Ученый рассказал об укладе жизни черкесов и их изгнании в XIX веке

Современная Россия активно позиционирует себя как правопреемница Российской империи, в связи с чем заявления посла не являются удивительными, считает научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, историк Заурбек Кожев.

"Представление колониализма как некоего светлого прошлого для всех народов империи, которые «имели счастье» оказаться «присоединенными» ею - это тезисы XIX века, того времени, когда Кавказ активно завоевывался. Для того чтобы каким-то образом оправдать... [притеснения] местных народов, их объявляли разбойниками и дикарями. Хотя миллионное население Западного Кавказа, черкесы, убыхи, абазины были земледельцами, скотоводами, жили за счет сельского хозяйства и не были грабителями и работорговцами. При том что сам факт работорговли отрицать глупо. Но, к слову, Российская империя отменила крепостное право в 1861 году, и то, что на Кавказе существовали не свободные сословия - для середины XIX века это скорее правило, чем исключение", - сказал он "Кавказскому узлу".

Вопрос "добровольного переселения черкесов", по мнению Кожева, наилучшим образом иллюстрируют цитаты русских генералов того времени.

"Это планомерное уничтожение, аулы сжигались сотнями, посевы вытаптывались, сады вырубались. Тезис о предоставлении земель [на равнине] является ложью, их было предоставлено максимум на несколько десятков тысяч человек, и даже статистически, где изгнание... коснулось сотен тысяч людей, поместиться на выделенных участках они не могли. С точки зрения академической истории этот период [истории] прозрачен, тогда и не скрывалось, что план окончательного покорения Кавказа был принят на самом высоком уровне, одобрен царем и предполагал очищение края от туземного населения и занятие его лояльным, православным населением, и он был осуществлен. У черкесов не было дилеммы принять что-либо добровольно", - считает историк.

Он назвал процесс переселения черкесов длительным, продолжившимся уже после окончания Кавказской войны, однако тезис о добровольности их исхода противоречив.

"Сложно оценить численность тех, кто был изгнан до 1864 года и кто по тем или иным причинам был вынужден покинуть родину вплоть до начала XX века, когда последние уезжали уже с российскими паспортами. Если касаться массового изгнания последних лет Кавказской войны, то с 1820 года все население Западного Кавказа по Адрианопольскому миру было де-юре передано в состав Российской империи Османской империей, которая эти территории фактически не контролировала, но акт был заключен. Горцы Западного Кавказа с 1829 года рассматривались как мятежные подданные, люди не хотели признавать этого акта и боролись, но со стороны империи обоснование войны с черкесами было тем, что они, будучи подданными, не покорились русскому царю", - сказал Кожев.

Активисты осудили слова посла о черкесах

Черкесские активисты раскритиковали слова российского посла Ерхова о добровольном переселении народа с Северного Кавказа в Османскую империю.

Посол "всего лишь в очередной раз озвучил официальную версию России", полагает американская журналистка черкесского происхождения Фатима Тлисова. "Версию, которую РФ озвучивает постоянно годами на любого уровня международных площадках. Я лично слышала ее по крайней мере два раза из уст представителей РФ или "экспертов" из РФ здесь в Вашингтоне, на международных конференциях", - написала ранее Тлисова на своей странице в Facebook.

Общественная организация "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края решительно осуждает тезисы интервью российского посла в Турции, заявил председатель организации Аскер Сохт. "Фальсификация истории, откровенная дезинформация, [...] информационные и политические провокации, попытки внести раскол по этническому принципу способны принести лишь крайне негативные последствия", - написал ранее Сохт от имени организации на своей странице в Facebook.

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Черкесский вопрос".