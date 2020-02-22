Посольство России в США. Фото: пресс-служба посольства https://washington.mid.ru/ru/

22 февраля 2020, 08:52

Российские дипломаты раскритиковали США за обвинения в кибератаке на Грузию

Американские власти бездоказательно обвинили Россию в кибернападении на Грузию, заявило российское посольство в Вашингтоне.

Как писал "Кавказский узел", МИД Грузии назвал Россию организатором кибератаки 28 октября 2019 года, с осуждением действий России выступили США и Великобритания. Российские власти утверждают, что "нет и быть не может" никаких свидетельств причастности России к кибератаке. 

Масштабная кибератака 28 октября 2019 года проводилась параллельно на веб-сайты администрации президента Грузии, судебных органов, советов различных муниципалитетов, коммерческих и медийных организаций. На многих из них была размещена фотография бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на фоне флага страны с надписью на английском языке: "I'll be back" ("Я вернусь"). Также была приостановлена работа телеканалов "Имеди" и "Маэстро".

Солидарность американских дипломатов с властями Грузии вызвала негативную реакцию посольства России в США.

"Прискорбно, что в США все реже вспоминают о том, что есть нормы международного права, в соответствии с которыми обвинения в адрес суверенных государств необходимо сопровождать доказательствами. В Америке, да и на Западе в целом, сегодня предпочитают использовать некий «порядок, основанный на правилах», когда спекуляции, поддержанные достаточным количеством «союзников и партнеров», преподносятся как «истина в последней инстанции». Россия готова к экспертному диалогу по всем актуальным вопросам международной повестки дня. Обеспечение информационной безопасности – в их числе", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице посольства в Facebook.

Скриншот публикации посольства России в США, https://www.facebook.com/RusEmbUSA/photos/a.493759737501088/1240868422790212/?type=3&theaterКроме США и Великобритании российскую кибератаку против Грузии также осудили Австралия, Дания, Исландия, Канада, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Украина, Черногория и Чехия, сообщила 21 февраля "Грузия Online".

К осуждению кибератаки присоединился и Евросоюз в целом. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность "ростом безответственных и дестабилизирующих действий в киберпространстве". "ЕС и его государства-члены подчеркивают свою приверженность продолжению содействия ответственного поведения в киберпространстве. Мы призываем международное сообщество продолжать вносить вклад в обеспечение международного мира и безопасности", - процитировал 21 февраля Первый канал грузинского телевидения слова Жозепа Борреля. Россия в этом сообщении не упоминается.

Напомним, что заявления грузинских властей о кибератаке встревожили оппозиционеров. Они предположили, что  правящая партия может использовать кибератаку в качестве предлога для ужесточения контроль над интернет-пространством.

Примечание:

"Журналисты подтвердили связь предполагаемого убийцы Хангошвили со спецназом ФСБ", "Политологи сочли учения на Кавказе связанными с сирийским конфликтом и кризисом в Грузии", "Зурабишвили потребовала от России компенсаций депортированным жителям Грузии".

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