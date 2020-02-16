16 февраля 2020, 10:30

Учения морпехов завершились в Дагестане

Более 1000 военнослужащих Каспийской флотилии вернулись в места дислокации после недельных учений.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля в Дагестане начались учения, к которых приняли участие более 1000 военнослужащих Каспийской флотилии.

В ходе учений военные выполнили задачи по высадке морского десанта на необорудованный участок побережья способом «корабль-берег», применив новейшие бронетранспортеров БТР-82А, и захвату командного пункта условного противника с занятием обороны, сообщило 15 февраля Минобороны на своем сайте.

Они также отработали навыки ведения противодесантной обороны морского побережья - отразили высадку отряда морского десанта условного противника, провели контратаки и восстановили оборонительную линию, отмечает военное ведомство. На последнем этапе мрские пехотинцы провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С12 «Сани», артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия, следует из сообщения ведомства.

В учении, по данным ведомства, было задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Завершив учения, более 1000 военных вернулись в пункты постоянной дислокации, отмечается в сообщении.

Примечание:

"Мотострелки приступили к учениям в Северной Осетии", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе", "Учения мотострелков прошли в Чечне".

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