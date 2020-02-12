12 февраля 2020, 23:02

Более тысячи морпехов приступили к учениям в Дагестане

Учения военнослужащих Каспийской флотилии начались в Дагестане, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Двусторонние ротные тактические учения стартовали сегодня в Дагестане, в них принимают участие более тысячи военнослужащих и более 200 единиц вооружения. 

Морские пехотинцы отработали действия на зараженной местности, тренировались в обеззараживании техники. Саперы провели тренировки по созданию проходов в минно-взрывных заграждениях и разминировании дорог, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

До конца недели пехотинцам предстоит высадиться на необорудованный участок побережья, захватить командный пункт условного противника и обеспечить противодесантную оборону участка берега. Затем военнослужащие выполнят высадку способом "корабль - берег" с использованием бронемашин БТР-82М, а также проведут отработают навыки противодесантной обороны морского побережья, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ. Последним этапом учений станут стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С9 "Нона-С", артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля в Северной Осетии прошли учения связистов, в которых приняли участие 800 военнослужащих. Российские политологи отметили, что на плановых учениях в регионах Северного Кавказа военные отрабатывают оборонительную тактику с учетом опыта боев в Сирии.

Примечание:

"Мотострелки приступили к учениям в Северной Осетии", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе", "Учения мотострелков прошли в Чечне".

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