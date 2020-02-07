Оппозиционеры усомнились в объективности exit-poll на выборах в Азербайджане

07 февраля 2020, 13:58

На внеочередных парламентских выборах 9 февраля в Азербайджане будут проведены три exit-poll, решил ЦИК. Однако правозащитники и оппозиционеры заранее поставили под сомнение объективность организаторов опросов.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

Exit-poll 9 февраля проведут Лига защиты трудовых прав совместно с американской организацией AJF&Associates İnc., Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" совместно с французским Институтом социальных исследований Opinion Way и азербайджанский Центр мониторинга "Ряй" ("Мнение"), сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ЦИК.

В частности, Лига защиты трудовых прав совместно с американской организацией AJF&Associates İnc. проведут опросы у 1053 избирательных участков в 118 избирательных округах. Для проведения еxit-poll они привлекли 47 супервайзеров и 2106 наблюдателей. Азербайджанский Центр мониторинга "Ряй" ("Мнение") проведет exit-poll на 1080 избирательных участках 118 избирательных округов и привлек для этого около 1500 человек. Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" совместно с французским Институтом социальных исследований Opinion Way проведет exit-poll у 236 участков также в 118 округах, сообщили в ЦИК.

Все три местные организации самостоятельно или с иностранными партнерами и ранее проводили exit-poll на предыдущих выборах и между данными опросов и официальными результатами серьезных расхождений не было, сказали в ЦИК.

Однако, по мнению главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли, в Азербайджане нет практики проведения exit-poll, пользующихся доверием населения.

"В деятельности структур, которые до сих проводили опросы на выходе из участков, было много сомнительных моментов. Они и в этот раз проведут опрос. Проводящие exit-poll организации не раскрывают свои финансовые источники. То есть, нет информации, кто был донором exit-poll. Как правило, опросы на выходе из участков проводили НПО, которые обычно занимают провластную позицию. Нет прозрачности и в методологии опросов. Объективность результатов их опросов вызывает большие сомнения. То же самое касается иностранных партнеров. Они неизвестны опросами в демократических государствах, хотя и созданы в Западных странах. Принадлежность к Западным государствам еще не означает объективность. На Западе действуют масса лоббистских структур, выполняющих заказы недемократических режимов", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, данные опросов указанных структур почти один к одному совпадают с официальными данными ЦИК, отметил он.

"Да, при честных выборах данные exit-poll в общем-то не должны сильно отличаться от официальных данных, но по крайней мере, в пределах статистической погрешности могут быть отличия. У нас же они почти один ко одному данные опросов совпадают с результатами ЦИК", - сказал Мамедли.

По его мнению, отсутствие прозрачности дает основания полагать, что exit-poll финансируются самим правительством Азербайджана.

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы также поставил под сомнение объективность опросов.

"Одни и те же структуры проводят опросы. Exit-poll - специфичный опрос. Для проведения его в масштабах страны должна быть проделана большая работа, осуществлена подготовка людей, их размещение в регионах. Все это требует больших средств. Однако обществу не предоставляют сведений, откуда средства на проведение опроса, какой методологии придерживается организация, как подбирают интервьюеров. Ведь никаких объявлений о наборе сотрудников не размещается в СМИ, социальных медиа. Exit-poll у нас больше играет роль подготовки общественного мнения к результатам, которые объявит ЦИК", - заявил Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли считает, что привлечение американской организации не гарантирует объективность опроса.

"Объективность и независимость американской организации AJF&Associates İnc. вызывает большие сомнения. Это та же организация Arthur J. Finkelstein & Associates, в этот раз зарегистрированная с сокращенным названием. Результаты работы этой структуры в ходе президентских выборов в Азербайджане в 2013 году практически полностью совпали с показателями ЦИК Азербайджана. И это при том, что миссия ОБСЕ установила факты грубых нарушений на 58% избирательных участков и не признала выборы соответствующими демократическим стандартам. Власть, применяя такие компании, рассчитывает легитимизировать результаты будущих выборов. После этого они на весь мир объявят, что, видите, даже американская организация подтверждает результаты выборов. Однако при нынешних возможностях, открываемых в Интернете, скрыть фальсификации невозможно", - заявил Гасанлы.

Мониторинговая миссия ОБСЕ по итогам президентских выборов 2013 года пришла к выводу, что на 58% избирательных участках, где были наблюдатели ОБСЕ, подсчет голосов "велся на плохом или очень плохом уровне".

Зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы также поставила под сомнение объективность exit-poll.

"Все эти опросы проводятся непрозрачно. Они не декларируют источники финансирования. Заранее не указывается, на каких участках будут опросы, какова методика, выборка, через сколько избирателей, выходящих из участков, опрашиваются проголосовавшие. Это все имитация демократичности выборов, попытка придать завесу объективности фальсификационному процессу", - заявила Байрамлы корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов пояснил, что американская компания проводит опрос с этим НПО, потому что с 2013 года иностранным структурам запрещается самостоятельно проводить exit-poll, и они выбирают себе партнеров. Лига в партнерстве с американской организацией проводят опросы на выборах с 2015 года.

"У компании AJF&Associates Inc. свои программные технологии. Мы занимаемся решением вопросов регистрации, определения округов, участков, где будет проводиться exit-poll. Но, мы не является финансовыми операторами. Нашей задачей является сбор документов в соответствии с законодательством Азербайджана, решение правовых вопросов проекта. Опрос же проводит американская организациями", - сказал Мамедов.

Представители Фонда "Права человека XXI век – Азербайджан" оказались недоступны для комментариев. По номеру телефона, указанному на сайте организации, корреспонденту "Кавказского узла" сказали: "вы ошиблись, здесь не располагается фонд". На сайте последнее упоминание об exit-poll относится к парламентским выборам 2015 года. Организация "Ряй" ("Мнение") не обновляет новости на своем сайте с 2016 года, а указанный номер телефона оказался "не существующим в настоящее время". Связаться с представителями Opinion Way и “AJF&Associates Inc. также не удалось.