Жители Тамани пожаловались на стойкий запах нефтепродуктов

06 февраля 2020, 07:03

Запах нефтепродуктов на Таманском полуострове появился несколько месяцев назад, с декабря 2019 года он усилился, что приводит к отравлениям и недомоганиям жителей трех населенных пунктов. В планах у владельцев предприятия расширение порта по перевалки опасных грузов, сообщили активисты. Надзорные органы должны приостановить работу предприятия, чтобы выяснить причину загрязнения воздуха, считают экологи.

Сообщение о сильном запахе нефтепродуктов на Таманском полуострове поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "С 14 декабря на Таманском полуострове начались проблемы, в зависимости от направления ветра стало накрывать парами мазута поселки Волна, Таманский и станицу Тамань", - написал автор сообщения.

14 января в Whatsapp была создана группа "Чистый воздух Тамани", куда включили представителей предприятия, которое занимается нефтеперевалкой в порту, и главу Таманского сельского поселения Михаила Погиба. Группа сформировалась из желающих отслеживать состояние воздуха в округе, так как 11 января практически вся Тамань задыхалась от этих паров мазута, сообщила Екатерина Чеботарева. В группе "Чистый воздух Тамани" ежедневно поступает от 10 до 20 сообщений о том, где ощущается запах нефтепродуктов. Особенно часто такие сообщения приходят поздно ночью и рано утром.

Местные жители связывают появление запаха нефтепродуктов с работой компании, которая занимается нефтеперевалкой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Чеботарева. С 14 января в зависимости от направления ветра поселки Волна, Таманский и станицу Тамань периодически накрывает удушающий запах нефтепродуктов, утверждает активистка. Чеботарева сообщила, что живет в поселке Таманский, который находится в западном направлении от предприятия, поэтому поселок страдает периодически, а поселок Волна находится в непосредственной близости к нему, поэтому запах там ощущается практически каждый день.

"С рождения не чувствую запахи, поэтому два раза отравилась. 31 декабря открыла форточки и проветрила квартиру, к вечеру у меня начались сильные головные боли, я не могла понять, что со мной происходит. Потом сказали, что была сильная вонь. В ночь со 2 на 3 января мне опять стало плохо, я чуть не потеряла сознание, утром позвонили и сказали, что в Таманском всю ночь был сильный запах", - сообщила Чеботарева. Она связывает появление запаха в зимнее время с тем, что для перевалки мазута в холодный период его приходиться подогревать до температуры 80 градусов, чтобы можно было его перелить, а в холодном состоянии это сделать невозможно.

Проект по строительству порта начали реализовывать в 2006 году, рассказала активистка. "Я на первых слушаниях не была, но потом присутствовала, проект был современный, но, к сожалению, никто не в состоянии проверить, какие материалы использованы при строительстве. Возможно, там было построено некачественно", - считает Чеботарева. Первые единичные сообщения о запахе нефтепродуктов, по ее словам, стали появляться в таманских пабликах после 2017 года, с декабря 2019 они стали массовыми.

По словам Чеботаревой, от сотрудников предприятия она узнала, что сейчас они используют не очень качественный мазут с повышенным содержанием серы, потому он сильно пахнет. "Он (сотрудник предприятия) утверждал, что осталось немного этого мазута. Но они продолжают его переваливать", - сообщила Чеботарева. Несмотря на то, что в группу "Чистый воздух Тамани" добавили представителей компании и главу Таманского сельского поселения, они не предприняли ни одной попытки успокоить людей, утверждает Чеботарева.

"Меня удивляет, почему не предупреждают, что будут производить перевалку, чтобы люди закрывали окна и не выходили на улицу. И глава этого не требует. Нет никаких объявлений для таких людей как я, и для тех, у кого насморк, для пожилых людей. Нас должны хотя бы предупреждать, что есть опасность", - сообщила Чеботарева.

21 декабря 2019 года за 40 минут в центре Тамани, по ее словам, было собрано около 400 подписей под коллективным письмом, которое активисты направили в контролирующие органы: в краевой Роспотребнадзор, в Росприроднадзор РФ и в его краевое управление, в природоохранную и в Генпрокуратуру, а также губернатору, премьеру и президенту с требованием провести проверку.

"В Волне очень сильно пахло 11 января, Роспотребнадзор приезжал 15 января, делал замеры. Мы так понимаем, что все цистерны с мазутом предварительно закрыли. Они замерили и сказали, что концентрация паров нефтепродуктов не выявлена. Также делали замеры 28, 29 и 30 января, когда был южный ветер и запах несло в другую сторону от Волны. А когда 31 января Волна задыхалась снова, люди звонили им, никто не приехал", - рассказала Чеботарева. Она также связывает появление запаха с увеличением объемов перевалки в порту.

"Первоначально мощность предприятия предполагалась 37 миллионов тонн в год, а сейчас переваливают 60 миллионов тонн. Нам говорили, что у нас самое современное оборудование в мире, что будут работать системы пылеподавления, ветрозащиты высотой 25 метров, но мы видим, что никакой защиты нет", - рассказала Чеботарева.

Объявлены общественные слушания по расширению порта "Тамань" с дислокацией на мысе Тузла, откуда начинается Крымский мост, сообщила активистка. "Новый порт будет рассчитан на 100 миллионов тонн. Нам сказали, что он не будет строиться 10 лет, но уже назначены слушания и это тот момент, когда мы можем возмутиться. Потому что это всё портовые территории от мыса Тузла до Тамани, Они собираются их строить 20 лет. И нас всех отравят окончательно. Пусть тогда переселяют всех жителей", - заключила Чеботарева.

Запах нефтепродуктов зависит от направления ветра, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Волна Игорь Платонов.

"Бывают дни, когда просто невыносимо пахнет, как будто мы находимся на нефтеперерабатывающем заводе. Когда дует западный ветер со стороны этого терминала, тогда намного сильнее. Если ветра нет, тогда запах слабый, но он есть всегда", - рассказал мужчина. Первый раз такой сильный запах он почувствовал три месяца назад, отметил Игорь Платонов.

В станице Тамань, которая находится на расстоянии около 15 километров от предприятия, запах чаще всего ощущается ночью, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат Таманского сельского поселения Ольга Пономарева.

"Запах такой, как когда стоит машина с включенным двигателем. Никакой взвеси от мазута нет. Угольная взвесь у нас оседает на море, ее очень хорошо видно на камнях, когда штиль на водорослях, которые растут на камнях. Теперь они не зеленые, а черные", - рассказала Пономарева. В порту переваливают также уголь, его пыль оседает на пляжах, уточнила она. Как только чувствуется запах нефтепродуктов, это практически сразу отражается на физическом состоянии людей, болит и кружится голова, появляется тошнота, сообщила депутат.

"Запах зависит не только от направления ветра, но и от температуры воздуха. Если прохладно, они нагревают мазут, пары поднимаются наверх и оседают в низинах. Мы в низине живем, и у нас, получается, всегда самые холодные слои воздуха. С холодом этот запах оседает и нас накрывает, даже может и ветра не быть", - сообщила Пономарева.

Запах есть всегда, когда ветер дует со стороны потра по направлению к поселку, он усилился два - три месяца назад, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Волна Андрей Шпак.

"Я звонил руководству компании, естественно, они говорят, что все нормально. Причем меня соединяла секретарь, она сказала, что сама ужасается, ездит на машине на работу каждый день и задыхается от этого запаха", - сообщил мужчина. Он отметил, что работает на соседнем предприятии, которое расположено в непосредственной близости от нефтепервалочного комлпекса, и его подчиненные после смены также жалуются на головную боль и тошноту.

"Все жалуются, бывает, что на улицу выйти невозможно, мы ребенка стараемся не выпускать даже когда нормальная погода, потому что опасаемся за его здоровье, там просто нечем дышать. Если провести замеры в этот момент, то любой прибор покажет превышение всех норм", - рассказал мужчина.

Многодетная мать из поселка Волна Татьяна сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ночь со 2 на 3 января двое ее детей пожаловались на головные боли и тошноту.

"Перед сном был сильный запах, мы позакрывали все окна, но это мало помогло. Он все равно проникал в дом... В три часа ночи младшие дети проснулись, стали плакать, жаловаться на головную боль, началась рвота. Вызвали скорую, врачи оказали помощь при отравлении нефтепродуктами", - рассказала женщина. Врачи посоветовали ей при возникновении запаха завешивать окна мокрыми тряпками и давать детям абсорбирующие препарата, а также молоко, сообщила она.

"Несколько раз после этого мы воспользовались советом врачей. Завешивали тряпками окна, детям я каждый день даю много молока", - сообщила женщина.

Работник предприятия на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники постоянно жалуются на головную боль и головокружение.

"Мы после смены никакие домой приползаем. Защитные маски не помогают, слизистые обжигает. Нам отменили доплаты за вредность, молоко. Но приходится работать и молчать, иначе нечем кормить детей", - рассказал мужчина. Он также связывает возникновение запаха с тем, что в порту переливают некачественный мазут.

"Я не буду говорить про другие проблемы на предприятии, а они есть, и их много. Но сейчас, действительно, пришел такой мазут, в нем большая концентрация серы, он с другими какими-то примесями. Нам просто страшно за свое здоровье", - заключил сотрудник.

Такая же ситуация была в недавнем прошлом в Туапсе, влияние грузового порта в центре города оказывалось на весь населенный пункт, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эколог Евгений Витишко. Жители ощущали не только удушающий запах, но и жаловались на угольную пыль, которая появлялась при отгрузке, пыль оседала на окнах, белье, в легких людей, рассказал эколог.

"Это абсолютно точно связано с неправильной технологической эксплуатацией самого порта, то, что люди чувствую - это вредные газы, содержащие и метилмеркоптан и другие опасные газы. К этому должно быть пристальное внимание контролирующих органов", - сообщил Витишко. Территория поражения выбросами ядовитых газов большая, если учесть, что станица Тамань находится на расстоянии более 20 километров от предприятия, отметил он.

"Это относительно новый порт, он строился со всеми экологическими требованиями, мы это контролировали. Что сейчас происходит, мы можем выяснить только перепиской с контролирующими органами, почему не работает система рекуперации паров. По регламенту перевалки нефтепродуктов вообще ничего не должно попадать в воздух, должно быть минимальное воздействие на окружающую среду", - рассказал Витишко. Контролирующие органы, а не местные власти должны срочно отреагировать на многочисленные жалобы местных жителей, поскольку на территории Таманского полуострова возникает "точка кипения", считает он.

"Нужно немедленно реагировать на жалобы жителей. Это все активизировалось пару месяцев назад, и у контролирующих органов есть возможность приостановить деятельность предприятия, которое нарушает экологическое законодательство и Конституцию РФ, зайти туда и проверить технологию", - отметил Витишко. Угольная пыль, которая откладывается на пляжах, может привести к деградации экосистемы двух морей: Черного и Азовского, считает эколог.

"От угольной пыли пострадают особо охраняемые природные территории. У нас даже Крымский мост расположен на территории Тамано-Запорожского заказника и там действительно уникальное место по сохранению водно-болотных угодий. Я уверен, что эти проблемы оказывают серьезное влияние и на этот заказник, и на прилегающие территории", - сообщил Витишко. Он рассказал, что экологи намерены в ближайшее время вникнуть в проблему и начать ее решение.

Федеральный закон "О морских портах в РФ" устанавливает порядок осуществления деятельности морских портов, в том числе оказания услуг, но практически не учитывает требования природоохранного законодательства, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. Статью 15 "Обеспечение безопасности в морском порту" она назвала исключением.

"В этом законе закреплена обязанность о принятии мер по недопущению загрязнения морской среды как хозяйствующими субъектами портов, так и органами его управления", - отметила Баянова. Она также указала на статью 28 этого закона, которая говорит о том, что в целях создания необходимых условий для безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта на земельных участках, прилегающих к границе морского порта, могут устанавливаться охранные, санитарно-защитные зоны.

"Санитарно-защитная зона установлена российским законодательством для любого, как строящегося, так и эксплуатируемого, промышленного объекта, это напрямую предусмотрено статьей 52 Федерального закона "Об охране окружающей среды", статьей 12 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"", - сообщила Баянова. В условиях, когда на морской акватории находится запас нефти в сотни тысяч тонн, вопрос мер безопасности стоит особенно остро, поскольку речь идет о потенциальной угрозе нанесения значительного экологического вреда курортам и экосистемам Черного и Азовского морей, тем более, что было заявлено о расширении Таманского нефтяного терминала, отметила адвокат.

"Федеральный закон "О морских портах в РФ" никак не регулирует вопросы, связанные с их безопасной в экологическом отношении эксплуатацией. До настоящего времени не утверждены нормативно-правовые акты по вопросам, связанным с эксплуатацией рейдовых перегрузочных комплексов, по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил", - сообщила Баянова. Поскольку грузооборот постоянно растет, а портовые мощности увеличиваются, необходимы срочные меры, направленные на более полный учет природоохранных требований при планировании перевалки нефтепродуктов, их хранения на море, считает она.

"В данное время нормативно-правовая база напрямую не обязывает собственников при строительстве и эксплуатации добывающих и перегрузочных морских платформ применять новейшие технологии обеспечения безопасности проведения работ и предотвращения водной среды от загрязнения в результате аварий техногенного характера. В результате из строительных проектов исключаются не подтвержденные обязательными нормативными актами природоохранные мероприятия", - заявила Баянова. Влияние нефтеналивного предприятия на экологию и на здоровье жителей территории в соответствии с российским законодательством должно быть прописано в процедуре оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), этот документ создается на стадии проектирования портовых мощностей, пояснила она.

"К работе предприятий на Азово-Черноморском побережье предъявляются повышенные требования, они должны использовать современные технологии, а это предполагает удорожание проекта. И не факт, что те показатели, которые были заложены при оценке воздействия на окружающую среду, были реально применены при строительстве и эксплуатации предприятия", - сообщила Баянова. Она отметила, что предприятия по перевалки мазута и угля относятся ко 2-3 классу опасности, санитарные зоны вокруг них устанавливается приказом главного санитарного врача РФ и должны быть прописаны в ОВОСе.

"К сожалению, на сайте (предприятия) нет необходимых документов, чтобы полностью изучить вопрос, с ними можно ознакомиться только в офисах", - сообщила Баянова. Она указала на статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды", которая говорит о том, что "при… эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны предусматриваться эффективные меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в процессе строительства и эксплуатации указанных объектов".

"Если люди три месяца чувствуют запах нефтепродуктов, то предприятие должно отреагировать, ведь они обязаны по закону предпринять эффективные меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а в соответствии со статьей 42 Конституции РФ жители территории имеют право не только на благоприятную среду, но и на информацию о ее состоянии. Если предприятие молчит, значит, оно нарушает конституционные права граждан", - считает Баянова. Статья 8 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" также дает право гражданам на благоприятную среду обитание и получение в госорганах и у юридических лиц информации об ее состоянии и потенциальной опасности для здоровья человека, отметила адвокат.

"А статья 20 этого же закона говорит о том, что власти и юридические лица обязаны предотвращать меры по устранению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в местах нахождения человека. Здесь должна вмешаться прокуратура", - считает Баянова.

В администрации Темрюкского района корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что к ним поступают многочисленные жалобы на запах нефтепродуктов из поселков Таманский, Волна и станицы Тамань, при этом сотрудник администрации отметил, что решение этих проблем не в компетенции местных властей.

"15 января в администрации Таманского сельского поселения был создан общественный совет по экологии, где были все надзорные органы. Представители Роспотребнадзора заявили, что были сделаны замеры и они не показали концентрации нефтепродуктов в воздухе. Власти держат ситуацию на контроле", - сообщил представитель районной администрации.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Темрюкском районе Галина Севастьянова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что им ежедневно поступают жалобы на качество воздуха от жителей Таманского полуострова.

"Мы уже по трем жалобам таким выезжали, первые два раза мы исследовали на наличие загрязняющих веществ по максимально разовой концентрации, превышений не нашли. Последний раз, буквально на прошлой неделе, мы делали замеры трое суток подряд, никаких превышений не выявили", - рассказала Севастьянова.

Предприятие работает со всеми нормами законодательства и подвергается постоянным проверкам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель предприятия, на которое постоянно жалуются местные жители.

"После жалоб жителей были вызваны и Роспотребнадзор, и Росприроднадзор. Они сделали оценку экологической ситуации, никаких нарушений выявлено не было. Понятно, люди возмущаются, запах есть, но никаких там предельно допустимых концентратов, каких-то ядовитых газов, ничего такого нет", - сообщил он. Представитель предприятия связывает появление запаха со сменой направления ветра, который в летние месяцы дует в сторону моря, а зимой и весной в сторону населенных пунктов. Жители поселков Волна, Таманский и станицы Тамань периодически чувствовали запах нефти и раньше, отметил он.

"От этого никуда не деться, это ароматы нефти, перевалки. Запах есть, это издержки предприятия, такая же ситуация в Новороссийске, везде так. Сейчас в мире такой тренд на экологию, все очень сильно контролируется. Поэтому сейчас не получиться работать как в 90-е, сливать бесконтрольно, портить экологию. Тем более, на нашем предприятии нет таких ядовитых веществ, вредных", - отметил он. На Таманском полуострове была создана специальная экологическая группа, куда входят экологи, представители предприятия, Росприроднадзора, администрации и жители района.

"Мы специально общественность включили в группу общественность, чтобы они доносили информацию до жителей. Для них была проведена экскурсия по предприятию, главный инженер показал технологические процессы, какие меры приняты для того, чтобы минимизировать вред", - заключил он.