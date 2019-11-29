Евгений Витишко во время пикета в Туапсе. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

29 ноября 2019, 18:05

Экоактивист провел пикет против свалки в Туапсе

Евгений Витишко потребовал от властей отказаться от планов вывозить мусор на мыс Кадош в Туапсе. Местные жители начали сбор подписей под обращением к губернатору.

Как писал "Кавказский узел", еще в 2016 году на территории Туапсинского района действовали две свалки - одна в окрестностях поселка Лермонтово, другая на мысе Кадош. Местные жители неоднократно жаловались на то, что свалка в Лермонтово горит.

Эколог и активист Евгений Витишко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вышел сегодня в центр Туапсе с плакатом "Туапсе не помойка. Нет хранению мусора на Кадоше". Свалка в Кадоше включена в схему по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае, подписание которой запланировано на 2 декабря, пояснил Витишко. Согласно этой схеме, на территории лесопарковой зоны Кадош будут хранить почти миллион кубических метров мусора. Реализовывать схему начнут с 1 января 2020 года, и у местных жителей еще есть время "достучаться" до губернатора, подчеркнул активист.

"Как оно будет увозиться, с какой интенсивностью, что там будет сортироваться, мы не знаем. Много противоречивой информации. Хозяин АО «Кадош» утверждает, что он будет сортировать 40% мусора, а региональный оператор Белореченской зоны «Крайжилкомресурс» говорит, что отсортировать могут только 7%", - рассказал Витишко.

Жители Туапсе против свалки на мысе Кадош и собирают подписи под обращением к губернатору за исключение этой территории из территориальной схемы, сообщил Евгений Витишко. Кроме того, туапсинцы настаивают на полной рекультивации территории, где ранее выгружался мусор, поскольку Туапсе является курортным городом, добавил он.

Витишко также сообщил, что власти района предложили провести круглый стол по этой проблеме. "Ни городские, ни районные власти не были заинтересованы в проведении круглого стола. Поэтому ни одна из сторон в процессе собрания не высказала свою позицию, что вообще делать дальше. Они не отразили своего видения вопроса, поэтому я вышел с пикетом", - рассказал Витишко.

Активист считает, что мусорная реформа в Краснодарском крае провалена. "Делегируя министру топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства полномочия определять, что дальше будет с мусором на Кубани, губернатор самоустранился от решения этих вопросов, не услышав людей", - заявил Евгений Витишко.

Он отметил, что на территории Туапсинского района продолжает действовать несанкционированная свалка в Лермонтово, где складируют мусор не только из Туапсе, но и из Сочи. Свалка постоянно горит, утверждает Витишко. Свалка на мысе Кадош, по его словам, также горела много лет, пока ее не рекультивировали.

Примечание:

"Перевозка свалки в Светлый Яр приостановлена на время мундиаля", "Подготовка к ликвидации крупной свалки началась под Волгоградом", "Прокуратура потребовала убрать мусор с кладбища в Кабардино-Балкарии".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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