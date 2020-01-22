Сочинцы раскритиковали работу нового оператора по вывозу мусора

22 января 2020, 05:29

Контейнеров для сортировки бытовых отходов во дворах домов в Сочи нет, мусорные баки переполнены, а тарифы на вывоз мусора выросли, констатировали горожане после смены регоператора. Оператор только приступил к работе, еще не все абоненты заключили договоры на обслуживание, объяснили в компании.

Как писал "Кавказский узел", 1 января контейнерные площадки в Сочи начал обслуживать региональный оператор по вывозу отходов. После этого площадки оказались завалены бытовыми отходами, рассказали местные жители.

Сообщение о том что в Сочи продолжаются проблемы с вывозом мусора, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 19 января. "Программа раздельного сбора мусора не работала и продолжает не работать", - написал автор сообщения. Он рассказал, что контейнеры убираются нерегулярно, количество меньше, чем необходимо жителям, а строительный мусор не вывозится вообще. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Единственная на несколько многоквартирных домов контейнерная площадка на улице Тоннельная оказалась завалена мусором, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Илья Погудин. Ситуация усугубляется тем, что из-за хаотичной застройки мусорная площадка оказалась прямо на дороге, отметил он. Высотки были построены в этом месте, несмотря на протесты жителей, напомнил Погудин. "Дома построены и заселены, к угрозе оползней [...] добавилась "мусорная проблема", - сказал он.

"Даже пластиковые бутылки перестали забирать, хотя контейнеры стоят и мы бросаем в них пластик," - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница переулка Горького Татьяна Остапенко.

Региональный оператор, сменивший "Спецавтохозяйство по уборке города", не установил контейнеры для раздельного сбора мусора, сказала корреспонденту "Кавказского узла" учительница Ирина Лапшина. "Люди с удовольствием бросали мусор в установленные для пластика контейнеры. По мере его наполнения пластик всегда вывозился вовремя. А сейчас они забиты", - отметила она.

"Мы надеялись, что региональный оператор не просто будет смешивать в кучу все и везти на полигон в Белореченск, а установит везде свои контейнеры для сбора пластика, металла, картона и бумаги, пищевых отходов, стекла, опасных отходов [...] заключит договора на их сбор и переработку и тем самым уменьшит все эти мусорные кучи", - пояснила она.

20 января активисты Белореченска устроили серию одиночных пикетов возле местной администрации с требованием закрыть свалки, на которые свозят мусор из Сочи. Местные жители пожаловались на невыносимый запах от свалки. Эколог Евгений Витишко заявил, что мусор из Сочи на полигоне фактически не сортируется, а закапывается с нарушением регламента.

Лапшина сказала, что "Спецавтохозяйство" ее устраивало больше, "хотя бы потому, что при нем собирали пластик, и тариф был на 20 рублей меньше". По ее словам, оператор установил тариф за вывоз мусора в 255 рублей с человека.

В "Спецавтохозяйстве по уборке города" работало около 600 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник предприятия. По его словам, всех работников уволили из-за закрытия компании. "Это были работники с навыками и знанием города и его контейнерных площадок. Была наработана база физических и юридических лиц, с ними заключены договора. Новый оператор в своем штате имеет чуть больше ста человек и в два раза меньше мусоровозов. При этом лишь 50 мусоровозов переданы "Спецавтохозяйством" мусорному оператору. Машины огромные, они не могут проехать к точкам назначения, так как у нас очень узкие дороги, а водители из других регионов не знают удобных маршрутов", - пояснил он.

Бывший сотрудник предприятия рассказал, что больше всего мусорных свалок возникло в районах, где возвели новые жилые комплексы, а также тем, где расположены садоводческие товарищества. "Договоров на оказание услуг нет, а жильцы таких домов часто живут не в Сочи, а по месту своего постоянного жительства", - отметил он. "Единственным выходом из ситуации является раздельный сбор мусора", - рассказал бывший сотрудник.

"Мы все очень надеялись что с приходом регоператора ситуация с мусором на курорте стабилизируется и мы получим контейнеры, чтобы сортировать отходы прямо на контейнерных площадках. Наши ожидания не оправдались", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор управляющей компании ООО "Управа" Георгий Чернов.

Эколог Евгений Витишко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 21 января общался по проблеме обращения с отходами с главой и чиновниками Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, которое курирует деятельность регоператора.

"Я пояснил, что Белореченский полигон уже не может вмещать в себя весь несортированный мусор, отходы не могут сортироваться на заводах Белореченска по той причине, что из Сочи мусор поступает уже в невозможном для сортировке виде", - сказал Витишко. По его словам, эти слова не нашли понимания у чиновников.

"Если начать сортировать пищевые отходы, металл, бумагу, стекло и пластик, то вывозить придется только опасный мусор, а остальное будет подвергаться переработке и получать вторую жизнь. И тогда цены на вывоз мусора из Сочи резко упадут", - считает Витишко.

"Оператор работает всего 21 день. Штат сотрудников небольшой, автопарк тоже небольшой по сравнению со "Спецавтохозяйством". Многие абоненты еще не заключили договора на обслуживание, поэтому оператор находится в стадии работы с абонентами", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница "горячей линии" сочинского отделения предприятия. По ее словам, оператор располагается в Краснодаре, а в Сочи находится его представительство, которое обслуживает девять населенных пунктов: Усть-Лабинский, Выселковский, Тбилисский, Кореновский, Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы, а так же курортные города Горячий Ключ и Сочи.