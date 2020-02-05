Заброшенный склад в Прохладном. фото Михаила Мельника.

05 февраля 2020, 05:15

Активисты из Прохладного обнаружили заброшенный склад токсичных веществ

Активисты из Прохладного обнаружили на краю города заброшенный склад химических веществ и сообщили о его опасности в полицию и администрацию. Власти и правоохранительные органы не отреагировали должными образом, рассказали Анастасия Емельянова и Михаил Мельник.

Склад с веществами обнаружил житель Прохладного Михаил Мельник, который в рамках проекта "Опасная среда" выявляет опасные для здоровья и жизни места в городе. "Винсовхоз" напоминает Чернобыль. Огромная, почти 3,5 гектара территория с пустующей промзоной. Склады находятся на краю промзоны. Здесь ходят школьники. Склады – несколько ангаров с жидкими и сыпучими веществами, с едким запахом", – рассказал 4 февраля корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Мельник.

"Это действительно очень опасное место. На складе, принадлежащем "Винсовхозу", который в 2000-х годах обанкротился, был приватизирован и разграблен, хранятся неизвестные химические вещества. При этом дверей у склада нет, видимо дверь была железная и ее сдали на металлолом. С потолка капает вода, железные бочки, в которых содержится химическое вещество, прогнили. Содержимое вытекает наружу и вступает в реакцию с теми химическими веществами, которые в мешках", – сказала корреспонденту Анастасия Емельянова.

Она отметила, что через полминуты пребывания внутри склада у нее запершило в горле, а во рту стал ощущаться неприятный привкус. По мнению Емельяновой, содержимое склада представляет угрозу для проживающих поблизости людей, а главное для детей, которых любопытство может завести внутрь и они могут отравиться парами. "Я написала главе города Игорю Тараеву в WhatsApp и попросила его о встрече. Встретившись с ним, я максимально подробно рассказала ему о ситуации со складом. Тараев заверил меня, что решит проблему буквально на следующий день. Это было 28 января. 2 февраля я снова поехала на склад. Все осталось по прежнему", – рассказала активистка.

После этого она вызвала полицию, приехал участковый. Он пообещал, что возьмет склад под охрану, пока вещества не будут утилизированы. Однако, когда Емельянова на следующий день снова приехала на склад, там все было по-прежнему. "Единственное, что они сделали – написали на листке бумаги "Проход запрещен" и прикрепили этот листок к дереву", – отметила Емельянова.

Возмущенная активистка снова вызвала полицию. Прибывший полицейский обещал выяснить, какие на складе хранятся вещества и принять меры по их утилизации.

На 18 часов 4 февраля склад все еще был открыт, передал корреспондент "Кавказского узла". "Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей МВД и администрации города в связи с заявлениями активистов. 

Примечание:

"Регоператор заявил о проблемах с платежами за вывоз мусора в Кабардино-Балкарии", "Прокуратура потребовала убрать мусор с кладбища в Кабардино-Балкарии", "Пользователи соцсетей пожаловались на мусорный коллапс в Прохладном".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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