Родные Ризвана Эльбиева сообщили о его смерти в колонии

03 февраля 2020, 10:27

Ризван Эльбиев, занимавший должность начальника департамента госбезопасности самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия, умер в колонии во Владимирской области. Родные утверждают, что после задержания он стал инвалидом-колясочником.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Ризван Эльбиев был осужден Верховным судом России как участник вооруженных формирований в Чечне. В марте 2010 года его сестра Сайхат Эльмурзаева заявила, что брата, инвалида-колясочника, в заключении избивают и подвергают пыткам.

Адвокат Коллегии адвокатов Чечни "Низам" обратился в сентябре 2006 года в представительство ПЦ "Мемориал" в Грозном и сообщил о жестоком обращении и применении пыток в отношении его подзащитного Ризвана Эльбиева. От Эльбиева требовали дать заведомо ложные показания против Ахмеда Закаева, выдачи которого Россия уже много лет добивается от Великобритании, рассказал адвокат. Эльбиеву также вменяли похищение в марте 1996 года помощника коменданта Щербакова С.И., начальника ФСБ по Надтеречному району и ещё шести человек, фамилии которых следствием не установлены, говорится в релизе Правозащитного центра "Мемориал" "Дело Ризвана Эльбиева: пытки и фальсификации вместо поиска пропавших без вести?".

Эльбиев умер в колонии во Владимирской области, где отбывал 15-летний срок заключения, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" его родственник Магомед. По его словам, он стал инвалидом после того, как был осужден.

Родственник рассказал, что после задержания в 2006 году Эльбиева жестоко пытали, он отбывал наказание сначала в колонии в Ярославской, а потом во Владимирской области.

"Его превратили в инвалида и довели до смерти. Тело доставили домой и похоронили на местном кладбище (в Ачхой-Мартановском районе)", - рассказал Магомед.

По словам другого родственника, в конце 1995 года Джохар Дудаев назначил Эльбиева начальником департамента госбезопасности самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия по Ачхой-Мартановскому району. После первой чеченской кампании Аслан Масхадов утвердил его в должности начальника отдела Национальной службы безопасности по району, но он проработал недолго и отошел от дел. Во второй чеченской войне он не участвовал, утверждает он. Родственник рассказал, что Эльбиева задержали в 2006 году, а через два года осудили на 15 лет колонии строгого режима.

В 2019 году исполнилось 25 лет с начала первой чеченской кампании, которая закончилась лишь в 1996 году. 11 декабря 1994 года, когда российские войска вошли в Чечню, жители республики до последнего надеялись, что конфликт закончится мирным соглашением сторон. Жертвами штурма Грозного в декабре 1994 года стали многие русские горожане, не имевшие возможности эвакуироваться из города к родственникам, рассказали очевидцы. Хроника событий перед началом войны и ход боевых действий вплоть до новогоднего штурма Грозного описаны в справке "Кавказского узла" "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)". О событиях второй чеченской кампании, которая длилась с 1999 по 2009 год, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

"Его запытали до того, что последние лет 10 он находился в инвалидной коляске, лишился зрения", - отметил он.

По словам сотрудника правоохранительных органов Чечни, Эльбиев имел звание полковника. Когда Дудаев назначил его начальником департамента госбезопасности по Ачхой-Мартановскому району, он в этой должности курировал тюрьму под селением Старый Ачхой, в которой содержались заложники из числа пленных российских военных, похищенных в Грозном и других местах. Одних узников этого лагеря выкупили, других убили", - рассказал сотрудник полиции.

По его словам, когда Эльбиева задержали в марте 2006 года в Грозном, он пытался оказать вооруженное сопротивление, но был ранен и задержан сотрудниками. "У него был паспорт на другое имя, и его личность была установлена не сразу. Эльбиеву было предъявлено обвинение в создании и руководстве бандой, использовании подложного документа, похищении человека, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также применении насилия в отношении представителя органов власти. Свою вину он признал частично, и в феврале 2008 года Верховный суд республики с учетом всех обстоятельств дела приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Первоначально он отбывал наказание в колонии в Ярославской области, а затем - в колониях Владимирской области", - сообщил сотрудник полиции.

Комментариев относительно смерти Эльбиева на сайте УФСИН по Владимирской области, по состоянию на 09.40 мск сегодня, нет.