Чернобыльцы на заседании суда в Нальчике отказались от своих показаний

31 января 2020, 19:22

Два свидетеля обвинения по делу о мошенничестве с компенсациями ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС не подтвердили суду в Нальчике свои показания против Леры Алхасовой.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября 2018 года Урванский райсуд провел первое заседание по уголовному делу о неправомерных выплатах ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые проходят потерпевшими. В связи с большим числом потерпевших, проживающих в разных районах Кабардино-Балкарии, суд согласился проводить выездные заседания по месту их жительства. 21 июня 2019 года на заседании суда в Тырныаузе чернобыльцы и их родственники заявили, что не имеют претензий к обвиняемым.

Обвиняемыми по делу проходят юрист Лера Алхасова и председатель республиканской общественной организации "Союз "Чернобыль" Али Кучмезов. Им предъявлено обвинение по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Еще один обвиняемый, супруг Леры Алхасовой Юрий Люев, скончался в апреле 2019 года.

Сегодня на выездном заседании Урванского райсуда в Нальчике была допрошена свидетель Людмила Борчаева, которая ранее занимала должность замначальника юротдела управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии.

Людмила Борчаева сообщила суду, что исковые заявления чернобыльцев начали поступать в управление в конце 2010 года, а с 2011 года суды начали их рассматривать. Борчаева, по ее словам, готовила возражения и участвовала в судебных процессах.

Она отметила, что на всех заседаниях суда по делам чернобыльцев в качестве представителя истцов присутствовала Лера Алхасова. Присутствовали ли на заседаниях сами чернобыльцы, свидетель, по ее словам, уже не помнит. Иски рассматривала судья Елизавета Бечелова, уточнила она.

Елизавета Бечелова удовлетворила иски по 47 делам 456 истцов, на общую сумму более 500 миллионов рублей. Позднее ее решения были отменены, и с "чернобыльцев" начали взыскивать выплаченные им суммы. Следователи заподозрили судью по ч. 2 ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия). Уголовное дело в отношении судьи было прекращено в связи с ее смертью.

На вопрос гособвинителя, общались ли Лера Алхасова и судья Бечелова вне процесса, свидетель ответила, что не заметила такого. Сама она, по ее словам, тоже не общалась с ними вне процесса.

Борчаева рассказала суду, что казначейство не оспорило решение, принятое не в его пользу, поскольку ответчиком по этой категории дел выступает Минфин России. Проиграв в суде, представители казначейства направили туда запрос, как им дальше действовать. Из Минфина долго не приходил ответ, и поэтому сроки были пропущены, пояснила Людмила Борчаева.

"Ответ поступил гораздо позже. Когда мы его получили, тут же подготовили заявление на восстановление срока обжалования", - рассказала свидетель. По ее словам, судья Бечелова сроки не восстановила, не найдя оснований для этого, и позднее сроки обжалования восстановил Верховный суд республики.

В 2011-2012 годах 484 "чернобыльца" из Кабардино-Балкарии потребовали компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их иски на сумму свыше 670 миллионов рублей. В июле 2012 года Верховный суд республики начал отменять решения о компенсациях и взыскивать с "чернобыльцев" выплаченные им деньги. Выплаты компенсаций за событие 1986 года признали неправомерным, так как закон о компенсации морального вреда был принят только в 1994 году.

Свидетель Заурбек Шанибов, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил суду, что вопросом получения компенсации занималась его жена, она же общалась с Алхасовой. Шанибов, по его словам, получил 1,2 миллиона рублей, и никому часть денег не передавал.

После этого по требованию гособвинителя были оглашены ранние показания Шанибова, согласно которым при получении денег секретарь Алхасовой "отсчитала половину" суммы, 600 тысяч рублей, сказав, что "условия одни для всех". Позднее, согласно показаниям, с пенсии свидетеля удержали некоторую часть денег, сумму он назвать затруднился.

На вопрос, как Заурбек Шанибов может объяснить расхождения в показаниях на следствии и в суде, свидетель ответил, что он "даже не помнит, завтракал ли он сегодня".

Далее был допрошен свидетель Руслан Умаров. Он сообщил, что ему была присуждена компенсация, однако деньги не успел получить и Алхасовой ничего не передавал.

По словам свидетеля, Алхасова не требовала половину полученной суммы. "Речь шла о 20 либо 30 процентах. Некоторые собирались передать 10 процентов", - сказал Руслан Умаров.

Обвинитель огласил протокол показаний Умарова, данных на предварительном следствии. Согласно этим показаниям, половину полученных денег надо было передать Алхасовой.

Умаров в суде отрекся от этих показаний. "Я не знаю, что он [следователь] там написал", - заявил он. Гособвинитель продемонстрировал свидетелю его подпись под протоколом. "Значит, так прочитал [протокол]", - посетовал Умаров.

Свидетель Азиза Токуева, работавшая кассиром в банке, в котором чернобыльцы получали деньги, рассказала суду, что не видела, делились ли с кем-либо получатели денег около кассы. Из окошка, в которое выдавались деньги, не было видно, стоит ли около кассы кто-то еще, кроме того, кто получает деньги, пояснила она.

На сегодняшнее заседание были вызваны 23 свидетеля. Из них, как сообщил судья, один умер. Из 22 оставшихся пришли шестеро, но двоих из здания суда увезла скорая помощь. Следующее заседание судья назначил на 21 февраля, передал присутствовавший в суде корреспондент "Кавказского узла".