Пользователи Facebook поддержали подвергнутую травле студентку из Владикавказа

29 января 2020, 10:01

Журналистка Анна Кабисова и психолог Алена Рамонова инициировали флешмоб с хэштегом #я_не_идеальный_танцор, чтобы поддержать студентку, которая подверглась травле после публичного исполнения танца. Часть пользователей соцсети поддержали идею, противники флешмоба предложили не заострять внимание на инциденте. Сама девушка сообщила, что поток угроз в ее адрес сократился.

Как писал "Кавказский узел", темнокожий слушатель дополнительных курсов университета и студентка владикавказского лицея публично попросили прощения за танец, который местные жители сочли неприличным. Исполнительница танца рассказала, что уже после этого ей стали поступать на угрозы и требования извиниться вновь. Полиция начала проверку ее жалобы. Местные журналисты осудили насильственные методы «борцов за нравственность» в регионе.

Видеозапись танца, за который извинились студенты, была опубликована 26 января в Instagram. На кадрах девушка танцует под музыку в окружении других студентов, ритмично двигая бедрами. Темнокожий парень, пристроившись к девушке, повторяет ее телодвижения. Другие молодые люди, глядя на это, одобрительно кричат и смеются, а девушки стыдливо прикрывают лица руками. На видео также периодически слышны аплодисменты и видно, что несколько человек снимают танец.

Идея флешмоба с хэштегом #я_не_идеальный_танцор вызвала интерес у некоторых пользователей Facebook. "Тут Anna Kabisova флешмоб запустила с хэштегом по поводу шумихи из-за танца студентов во Владикавказе. Мне даже обсуждать это смешно. Сделали проблему из ничего, как будто настоящих нет. В общем, поддерживаю. Танцуем все", - написала, в частности, 28 января на своей странице Elizaveta Waliti.

Публикацию она сопроводила видеороликом, на котором пять девушек на фоне кабриолета изображают танец, ритмично двигаясь.

При этом сообщение о флешмобе, размещенное на странице издания Abon в Facebook, сопровождается несколькими критическими комментариями. "Что за глупости, какие ролики поддержки. Придите в себя и прекратите качать этот вопрос", - написал, в частности, Олег Кантемиров.

"Это уже перебор! Я против травли, но поддерживать тоже глупо! Не лучше ли закрыть эту тему?!" – согласилась Bella Konstantinovna Zakaeva-Kusova. "Вот именно... Прямо событие вселенского масштаба", - подтвердила Анжела Кудзоева. "Посвятите ей еще стишок", - саркастически посоветовал Эрик Караев.

Флешмоб был запущен в соцсети 27 января, авторы идеи – известные в республике журналистка Анна Кабисова и психолог-педагог Алена Рамонова, которые предложили написать в адрес девушки слова поддержки и поделиться фотографиями и роликами с элементами танцев, сообщило 28 января "Кавказ.Реалии".

"Девушке хочется сказать, чтобы она никого не боялась и знала, что в Осетии живет много добрых людей", – процитировало Анну Кабисову издание.

Поток угроз в адрес девушки сократился

Сотрудник МВД Северной Осетии 28 января отказался сообщить корреспонденту "Кавказского узла" о ходе проверки жалобы девушки, пояснив, что информация о результатах проверки будет обнародована в пресс-релизе министерства.

По словам девушки, количество угроз в ее адрес уменьшилось, сообщил 28 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник издания Ossetia News, которое ранее опубликовало комментарий участницы скандального инцидента.

«Этим танцем я никого не хотела задеть, так уж вышло. Но вчера (26 января) ко мне подошли трое незнакомых парней, напугали меня. Сказали, что если я не извинюсь публично, то меня ждут большие проблемы. Потом заставили встать перед камерой и извиниться. Я испугалась и растерялась», - привело 27 января слова девушки издание.

"Угрозы в том объеме, как в первые дни, ей не поступают. Возможно [продолжаются] какие-то комментарии под постами в новостных пабликах. Буквально через пару дней после инцидента ей поступало многочисленное количество сообщений в директ, чтобы она пряталась, что ее будут искать. А что касается непосредственной угрозы - она гуляла со своим питомцем на улице, к ней подошли совершенно незнакомые молодые люди, которые вышли из машины и угрозами, криками заставили ее извиниться перед камерой. Это были взрослые ребята, лет 25», - рассказал сотрудник редакции.

По его данным, девушка пока не посещает занятия в колледже и находится дома. "С молодым человеком мы не связывались, поскольку к нему было меньше всего вопросов у общества, и он особого преследования на себе не ощутил, просто извинился. Насколько нам известно, молодые люди друг друга прежде знали, но не сильно близко. На вопрос о самом танце девушка нам сказала, что они отдыхали и это была непринужденная, легкая обстановка", - сообщил представитель издания.

Напомним, что председатель движения «Стыр Ныхас» Руслан Кучиев подверг критике тех, кто аплодировал танцорам, но не остановил их. "Кто-то из присутствующих там должен был им сказать: «Извините, у нас так не принято»", - сказал он "Кавказскому узлу".

Аналогичное мнение высказал ранее "Кавказскому узлу" представитель общественной организации «Ныфс» Борис Кайтуков. "На видео с танцем мы видим, как все окружение довольно происходящим. Такое чувство, что ещё чуть-чуть - и они сами пустятся в пляс. Такого быть не должно", - сказал активист.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".