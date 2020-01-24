Построение в одной из воинских частей армии НКР. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7326

24 января 2020, 10:05

Азербайджан насчитал 22 обстрела за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении при обстрелах позиций азербайджанской армии использовали крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Азербайджан обвинил Армению в 21 обстреле.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По информации ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.30 мск не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанский военный погиб на границе с Арменией", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел".

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