Сочинцы оспорили постановление краевых депутатов о преобразовании Имеретинки в "Сириус"

24 января 2020, 08:14

В Краснодаре в краевом суде начался процесс по иску жителей Имеретинской низменности об оспаривании постановления Законодательного собрания Краснодарского края о создании в Сочи поселка городского типа "Сириус".

Как писал "Кавказский узел", правительство Краснодарского края объявило о проведении с 8 по 13 октября 2019 года опроса среди жителей Сочи по поводу планов по созданию в Имеретинской низменности поселка городского типа "Сириус". 16 октября чиновники отчитались об итогах опроса, сообщив, что более четырех тысяч жителей выступили за создание поселка "Сириус". Жители Имеретинской низменности направили письмо в Законодательное собрание Краснодарского края, выступив категорически против присваивания территории поселкового статуса. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 30 октября единогласно утвердили создание в Сочи поселка городского типа "Сириус".

Краснодарский краевой суд 23 января начал процесс по оспариванию жителями Имеретинской низменности постановления ЗСК от 30 октября 2019 года "О преобразовании административно-территориальной единицы - г. Сочи", говорится в информации о ходе дела, размещенной на сайте суда.

Иск подали Валерий Дружбин, имеющий высшее юридическое образование, и пенсионер Анатолий Тришкин, которые не ограничились общественным протестами и выступили в роли административных истцов. В качестве ответчиков на суд прибыли представители Законодательного собрания и администрации Краснодарского края.

Представитель администрации края настаивал в ходе заседания об исключении губернатора края Вениамина Кондратьева, подписавшего оспариваемое постановление, из участников процесса. Судья Дмитрий Казаков пообещал рассмотреть это ходатайство на следующем заседании, которое он назначил на 11 февраля.

"Действиями губернатора и ЗСК были нарушены все мыслимые и немыслимые законы, - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из истцов, юрист Валерий Дружбин. - Люди были возмущены "нововведениями", но дальше этого дело не пошло. Я уверен, что крайсуд откажет, но мы непременно подадим апелляцию", - подчеркнул юрист.

В административном иске (копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что его инициаторы требуют признать недействующими нормативные акты органов государственной власти Краснодарского края о выделении новой административно-территориальной единицы - посёлка городского типа и о присвоении ему наименования "Сириус".

Истцы считают принятый ЗСК нормативный акт не соответствующим Закону РФ № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.03 года, так как, по их мнению, был нарушен порядок принятия постановления.

Выявление мнения населения путём опроса является обязательным условием для принятия решения, но Городское собрание Сочи не принимало решение о назначении опроса граждан по вопросу о выделении новой административно-территориальной единицы на территории муниципального образования, считают истцы.

Один из вопросов, поставленных перед гражданами в период опроса, сформулирован так: "Согласны ли Вы с созданием на территории муниципального образования город-курорт Сочи новой административно-территориальной единицы путём выделения из города Сочи посёлка городского типа?". Вопрос сформулирован неясно, он не исключает возможности его множественного толкования и не позволяет дать на него однозначный ответ, не понятно, на какой же отдельно взятой территории города-курорта Сочи предполагается создание посёлка городского типа, считают истцы.

Истцы также приводят много различных доводов законодательного характера, не позволяющих ЗСК принимать подобные решения. Они просят признать недействующими пункты 1 и 2 постановления Заксобрания края и полностью недействующим постановление главы краевой администрации от 27.09.19 года № 655 "О назначении опроса граждан по вопросу преобразования Краснодарского края - города Сочи путём выделения новой административно-территориальной единицы - поселка городского типа".

В целях подготовки дела к судебному разбирательству истцы попросили истребовать в администрации края документы, подтверждающие включение сведений о посёлке городского типа "Сириус" в Реестр административно-территориальных единиц Краснодарского края и обязать административного ответчика предоставить копии соответствующих документов.