Карабахский активист объявил голодовку с требованием прекратить строительство ГЭС

22 января 2020, 07:14

Житель Нагорного Карабаха Александр Кананян объявил голодовку, потребовав прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе.

Житель города Карвачар (Карвачарский (Шаумяновский) район Нагорного Карабаха), политолог Александр Кананян написал 21 января на своей странице в соцсети Facebook, что объявил голодовку с требованием к властям приостановить строительство малых ГЭС, которые "наносят экологии катастрофический ущерб".

Кананян, чьи публикации перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", сообщил, что принял такое решение потому, что власти не прекращают "разрушение водной сети Арцаха (Нагорного Карабаха) под ложным предлогом "развития энергетики"

«Вместо развития императивных сфер развития - строительства жилья и дорог, переселения, поддержки малого и среднего бизнеса и других социальных и оборонных стратегий - олигархи Арцаха (Нагорного Карабаха) строят десятки малых ГЭС [...] Главные реки Арцаха (Нагорного Карабаха) длиной 160 км уже протекают по трубопроводам. Десятки (если не сотни) квадратных километров лишены воды. Районы Карвачар и Кашатаг лишены перспективы нормального развития и полного переселения, чтобы удовлетворить жадность некоторых олигархов», - написал Кананян.

По его мнению, то, что он делает, "послужит сохранению родной природы и жизни соотечественников". По данным на 07.10 мск сегодня, 22 января публикация Кананяна набрала 113 отметок "Нравится", 26 отметок "Сочувствую" и восемь комментариев на армянском языке.

Ранее, 20 января Александр Кананян в Facebook опубликовал заявление к властям Карвачарского района, в котором сообщил, что необходимо "предотвратить комплексное стихийное бедствие, вызванное неконтролируемым строительством малых ГЭС в регионе Карвачар", что, по его мнению, связано с коррупцией.

В своем обращении он потребовал "в течение 24 часов после подачи запроса в администрацию Карвачарского района завершить все без исключения работы по строительству ГЭС в верхнем бассейне реки Трту (Тертер); полностью вывезти весь строительный подвижной состав с площадки ГЭС и сконцентрировать его в месте, подходящем для общественного и полицейского контроля; в течение недели правительству Арцаха (Нагорного Карабаха) сделать заявление об отказе построить любую новую ГЭС в районе Карвачар".

Он также потребовал создать группу экспертов, которые должны проверить все малые ГЭС, построенные в Нагорном Карабахе в годы правления президента Бако Саакяна и бывшего госминистра Араика Арутюняна. Все малые ГЭС в Карвачарском районе должны быть "доведены до уровня соответствия существующим экологическим нормам и их деятельность должна находиться под строгим контролем независимой группы мониторинга", написал он, добавив, что начатое или запланированное строительство ГЭС должно быть заморожено. Публикация Кананяна по данным на 07.10 мск сегодня, 22 января набрала 60 отметок "Нравится" и два комментария на армянском языке.

Александр Кананян регулярно сообщает на своей странице в соцсети Facebook об обмелении реки Трту (Тертер). 22 декабря 2019 года он опубликовал фото, добавив к нему описание "Главный северный приток реки Трту (Тертер) река Леви больше не существует на 80-процентов".

«Бассейн верхнего течения реки Трту также находится на грани исчезновения. Территории в десятки квадратных километров полностью обезвожены. Там работают четыре ГЭС, которые считаются завершенными. Даже маленькие притоки направлены в трубы. Теперь дело дошло до той части реки, которая течет под ущельями Карвачара. Для строительства следующей ГЭС было доставлено тяжелое оборудование. Малые ГЭС не имеет ничего общего с обеспечением энергетической безопасности Арцаха (Нагорного Карабаха)», - написал Кананян. По данным на 07.10 мск сегодня, 22 января публикация набрала 138 отметок "Нравится", 76 отметок "Возмутительно" и 21 отметку "Сочувствую", свои комментарии на армянском языке под публикацией оставили пять пользователей.

Корреспонденту "Кавказского узла" Александр Кананян заявил, что если власти Нагорного Карабаха "не выполнят требования, то он также откажется от воды". Ситуацию с малыми ГЭС он назвал "абсолютно нетерпимой", и пригрозил, что будет продолжать акцию до тех пор, пока его условия не будут выполнены.

При этом он отметил, что пока "официальных визитов" чиновников не было, добавив, что его "поддерживают соседи, знакомые и единомышленники".

«Однако я не знаю, чего ожидать, потому что население слишком сильно зависит от рабочих мест, от полу-криминальной системы отношений, которая ограничивает их. Но я думаю интерес населения к проблеме возрастет», - сказал он.

Водные ресурсы Нагорного Карабаха недостаточны

По данным Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Нагорного Карабаха, в Карвачарском районе действуют шесть малых гидроэлектростанций, четыре строятся.

«По состоянию на 1 ноября 2019 года в республике Арцах (Нагорный Карабах) действует одна гидроэлектростанция мощностью выше 30 МВт (Сарсангская ГЭС мощностью 50 МВт) и 26 малых ГЭС с мощностью до 30 МВт (общей мощностью 96,150 МВт и среднегодовым производством электроэнергии в 568,369 млн. кВт/ч). Продолжается строительство 16 малых гидроэлектростанций общей мощностью 74,43 МВт и среднегодовым производством электроэнергии в 439,07 млн. кВт/ч», - сообщила правительственной газете "Азат Арцах" главный специалист аппарата Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Елена Габриелян.

По ее словам, в 2020 году из числа строящихся малых гидроэлектростанций в эксплуатацию будут введены десять общей мощностью 60,964 МВт и среднегодовым производством электроэнергии в 360,488 млн. кВт/ч. Кроме того, отметила она, по прогнозам, в конце 2020 года в республике будут строиться еще 12 малых ГЭС, а также солнечная станция общей мощностью 50 МВт и среднегодовым производством электроэнергии в более чем 270 млн. кВт/ч.

Государственный министр Григорий Мартиросян на итоговой пресс-конференции в декабре 2019 года отметил, что Нагорный Карабах имеет возможность экспортировать электроэнергию, и в 2020 году правительство продолжит субсидировать тарифы на электроэнергию для населения.

Корреспонденту "Кавказского узла" Григорий Мартиросян заявил, что "водные ресурсы не ограничены, они подвержены изменениям".

«Для того, что составить программу (по сохранению водных ресурсов), мы должны иметь точные подсчеты. К сожалению, таких подсчетов у нас на данный момент нет, и наши возможности не позволяют это сделать. На сегодня у нас главная задача - определить точно и качественно наши водные ресурсы. Потому что по предварительным данным, которые остались еще с советских времен, они недостаточны», - добавил он.

"Кавказский узел" не может проверить, как проходит голодовка Александра Кананяна.