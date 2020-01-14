Двое сотрудников дагестанского УФСИН арестованы до 12 февраля

14 января 2020, 21:09

Суд в Махачкале вечером 13 января продлил арест бывшему начальнику исправительной колонии №2 Пайзуллаху Ахмедову и бывшему замначальника УФСИН Ахмеду Герейханову, задержанным в ноябре 2019 года вместе с другими сотрудниками ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2019 года суд арестовал на два месяца начальника СИЗО-1 Махачкалы Дауда Давыдова, подозреваемого в получении крупной взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий. Всего в Дагестане к тому времени были задержаны восемь сотрудников УФСИН, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

В ноябре 2019 года, после ареста начальника Управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении содержания секретного документа, стало известно о задержании глав учреждений УФСИН по Дагестану. В числе задержанных были начальник исправительной колонии №7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале Алигаджи Магомедов и начальник СИЗО №1 в Махачкале Дауд Давыдов.

Вечером 13 января Советский районный суд продлил до 12 февраля арест бывшему начальнику исправительной колонии №2 республиканского УФСИН Пайзуллаху Ахмедову и бывшему замначальника УФСИН Ахмеду Герейханову. Ахмедов подозревается по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество), Герейханов - по ч.4 ст.159.2 и ч.4 ст.159.2 УК России (мошенничество при получении выплат). Оба были задержаны в ноябре 2019 года вместе с другими сотрудниками УФСИН по Дагестану, пишет сегодня "Черновик".