Суд оставил адвоката Дагира Хасавова под арестом

13 января 2020, 19:15

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста адвокату Дагиру Хасавову, который защищал бывших высокопоставленных дагестанских чиновников и обвиняется в воспрепятствовании правосудию.

Как писал "Кавказский узел", Дагир Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в московском суде, где проходило рассмотрение дела бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Хасавову было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний. Адвокат вину не признает. Басманный суд Москвы поместил его под стражу до 16 ноября, затем его арест был продлен до 16 января.

Лефортовский суд Москвы 28 октября 2019 года приговорил Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения по делу о причастности к хищению 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Защита Гамидова и Юсуфова считает их вину недоказанной.

Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, по делу о воспрепятствовании правосудию.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. Таким образом Хасавов будет находиться под стражей до 16 января, а 15 января Басманный суд Москвы рассмотрит очередное ходатайство о продлении ему срока ареста, передает ТАСС.

Адвокат Максим Ижиков во время сегодняшнего заседания суда указал на допущенные, по его мнению, ошибки при возбуждении дела и заявил о давлении на судью при избрании меры пресечения, поскольку Хасавова завели в наручниках, а "сотрудники ФСБ все время находились в зале суда". Сам Хасавов, участвовавший в заседании суда по видео-конференц-связи, заявил, что "ни один аргумент со стороны защитников не был опровергнут в суде". Однако суд принял сторону следователя и прокурора, которые выступили против изменения меры пресечения, "учитывая тяжесть обвинения", отмечает РИА "Новости".

Привлечение адвоката Хасавова к уголовной ответственности связано с делом Раюдина Юсуфова. По версии следствия, Хасавов в переписке в соцсетях угрожал свидетелю обвинения с тем, чтобы тот дал в судебном заседании измененные показания, уточняет РАПСИ.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".