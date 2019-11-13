Арест адвоката Хасавова продлен на два месяца

13 ноября 2019, 23:44

Суд в Москве оставил под стражей до 16 января обвиняемого в воспрепятствовании правосудию адвоката Дагира Хасавова, который защищает бывших высокопоставленных дагестанских чиновников.

Как писал "Кавказский узел", Дагир Хасавов был задержан 17 сентября в Лефортовском райсуде Москвы, где проходит рассмотрение дела бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Хасавову было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний. Адвокат вину не признает. Басманный суд Москвы поместил его под стражу до 16 ноября.

Абдусамад Гамидов, а также его заместители Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, бывший глава Министерства образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под арестом в Москве с февраля 2018 года. Гамидов и Юсуфов также проходят по делу о растрате более 40 миллионов рублей, предусмотренных на реконструкцию здания под спецучреждение для лиц без гражданства. Дело выделено в отдельное производство и рассматривается в Москве с 11 июня.

Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство обвинения о продлении ареста Хасавову, сообщило сегодня агентство городских новостей "Москва". "Продлить Хасавову меру пресечения до 16 января", - приводит слова судьи Евгении Николаевой агентство.

Хасавов принял участие в судебном заседании, передает со ссылкой на адвоката Саида Ярахмедова "Кавказ. Реалии".

Ранее адвокат был экстренно госпитализирован в больницу при СИЗО "Матросская тишина", сообщило 10 ноября со ссылкой на адвоката Сергея Беляка ТАСС.

Информации о продлении ареста Хасавову нет на сайте судов общей юрисдикции Москвы по данным на 23.30 мск сегодня.