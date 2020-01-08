Сотрудники Службы нацбезопасности Армении (СНБ). Фото: Official site of the SNV

08 января 2020, 12:05

Арестован обвиняемый в распространении фейка о Пашиняне

Суд постановил сегодня заключить под стражу на два месяца задержанного за распространение ложной новости о премьер-министре Армении. Ему предъявлено обвинение в возбуждении вражды.

"Кавказский узел" сообщал, что 5 января сотрудники Службы нацбезопасности Армении (СНБ) задержали автора ложной публикации о том, что премьер-министр страны Никол Пашинян поздравил президента США с успешной спецоперацией в Иране. "Это тот случай, когда ложная "свобода" слова становится угрозой для нашей национальной безопасности", - прокомментировал Пашинян. Однако пользователи соцсетей выразили сомнения в обоснованности задержания.

В ночь на 3 января США провели в Иране спецоперацию, убив командующего элитным подразделением армии Ирана генерала Касема Сулеймани - в Вашингтоне его считают причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ парламент Ирана признал Вооруженные силы США террористической организацией. В ночь на 8 января по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Эта иранская акция получила название "Мученик Сулеймани", передал "Интерфакс".

Пользователь фейковой страницы с ником Диана Арутюнян обвинен по статье о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды, а также по статье "Неправомерное завладение компьютерной информацией", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе СНБ Армении.

Согласно данным ведомства, сегодня Ереванский суд первой инстанции назначил обвиняемому два месяца ареста. Имя арестованного в СНБ назвать отказались. По статье о возбуждении вражды обвиняемому грозит до шести лет заключения, а по статье о завладении компьютерной информацией - до двух лет лишения свободы.

Напомним, что задержанный назвал себя оппозиционером, пояснив, что считает несправедливым преследование второго президента страны Роберта Кочаряна. Сторонники Кочаряна неоднократно проводили акции протеста. Так, 1 января десятки активистов с плакатами в поддержку Роберта Кочаряна собрались у следственного изолятора, где он содержится, и поздравили бывшего президента с Новым годом.

Роберт Кочарян обвиняется в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки, сообщается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

"Кавказским узлом" подготовлены биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване. Кочарян убежден, что его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.

Примечание:

"Оппозиция поддержала удаление фейковых аккаунтов в грузинском сегменте Facebook", "Охота на сплетников в Чечне вызвала критику в адрес полиции", "Фейк о беспорядках распространился на фоне общей напряженности в Дагестане".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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