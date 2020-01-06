Три человека погибли в Дагестане от отравления газом

06 января 2020, 01:34

Жертвами отравления газом из-за неисправного дымохода стали три жителя Кизилюрта, в том числе ребенок.

Сообщение о том, что в городе Кизилюрт в многоквартирном пятиэтажном доме произошло отравление угарным газом, поступило в министерство по чрезвычайным ситуациям по Республике Дагестан поздно вечером 5 января.

По данным ведомства, отравление произошло из-за неисправности дымохода камина.

От отравления умерли три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения, сообщает "Черновик".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 декабря от отравления газом в селе Ново-Стальское Кизилюртовского района погибла девочка 2006 года рождения.