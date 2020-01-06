06 января 2020, 01:34
Три человека погибли в Дагестане от отравления газом
Жертвами отравления газом из-за неисправного дымохода стали три жителя Кизилюрта, в том числе ребенок.
Сообщение о том, что в городе Кизилюрт в многоквартирном пятиэтажном доме произошло отравление угарным газом, поступило в министерство по чрезвычайным ситуациям по Республике Дагестан поздно вечером 5 января.
По данным ведомства, отравление произошло из-за неисправности дымохода камина.
От отравления умерли три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения, сообщает "Черновик".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 декабря от отравления газом в селе Ново-Стальское Кизилюртовского района погибла девочка 2006 года рождения.
"Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане"
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