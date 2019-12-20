20 декабря 2019, 00:15

Главный акушер Армении переведен в больницу после задержания

Задержанный по подозрению в причастности к незаконному усыновлению детей иностранцами в Армении главный акушер Размик Абрамян находится в реанимации, у него серьезные проблемы со здоровьем, утверждает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Служба нацбезопасности Армении 14 ноября сообщила, что сотрудники роддома угрозами вынуждали женщин отказываться от младенцев, чтобы их могли усыновить граждане Италии. По версии следствия, двое граждан Армении помогли итальянцам усыновить более 30 детей, пользуясь связями в одном из республиканских роддомов. По этому делу был арестован 40-летний житель Еревана. 18 декабря Следком Армении сообщил, что главный акушер Размик Абрамян подозревается в причастности к незаконному усыновлению детей иностранцами, вместе с ним задержаны его заместитель и директор Ереванского дома ребенка.

Размик Абрамян после задержания был переведен в медцентр "Армения", он находится в реанимации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Самвел Дилбандян 19 декабря.

По его словам, Размику Абрамяну 76 лет, и он постоянно находится под контролем врачей. "Содержание Абрамяна в тюрьме без постоянного контроля врачей может привести к тяжелым последствиям", - отметил адвокат.

Он добавил, что Размику Абрамяну пока не предъявлено обвинение. При этом, Абрамян уже сделал заявление, в котором отрицает свою причастность к преступлению. Показаний Абрамян, по словам адвоката, также не давал, воспользовавшись своим правом на молчание.

Примечание:

"Суд отменил усыновление итальянцами ребенка из Волгограда", "Детский омбудсмен назвал случай продажи ребенка редким для Северной Осетии", "Правительство Армении ужесточило процедуру усыновления детей для иностранцев".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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