18 декабря 2019, 20:05

Главный акушер Армении задержан по делу о продаже детей

Размик Абрамян подозревается в причастности к незаконному усыновлению детей иностранцами в Армении, вместе с ним задержаны его заместитель и директор Ереванского дома ребенка.

Как писал "Кавказский узел", Служба нацбезопасности Армении 14 ноября сообщила, что сотрудники роддома угрозами вынуждали женщин отказываться от младенцев, чтобы их могли усыновить граждане Италии. По версии следствия, двое граждан Армении помогли итальянцам усыновить более 30 детей, пользуясь связями в одном из республиканских роддомов. В ноябре по этому делу был арестован 40-летний житель Еревана.

По делу о незаконном усыновлении детей задержаны директор Республиканского института репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии Размик Абрамян, его заместитель Аршак Джерджерян и директор Ереванского дома ребенка Лиана Карапетян, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

"Все трое задержаны в рамках уголовного дела о незаконном усыновлении детей. По версии следствия, задержанные, по предварительному сговору забирали новорожденных детей, сообщая родителям, что дети, якобы, умерли при родах", - передала Арутюнян версию следствия.

В отношении задержанных расследуется дело по статье статье 167 УК Армении  (незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка), добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что ранее было предъявлено обвинение по 34-168 УК Армении (попытка торговли детьми) еще одному фигуранту дела, которого суд освободил под залог.

Примечание:

"Суд отменил усыновление итальянцами ребенка из Волгограда", "Детский омбудсмен назвал случай продажи ребенка редким для Северной Осетии", "Правительство Армении ужесточило процедуру усыновления детей для иностранцев".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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