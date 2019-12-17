17 декабря 2019, 18:03

Взят под стражу подозреваемый в стрельбе у сухумского ресторана

Суд постановил арестовать до 15 февраля задержанного по делу об обстреле ресторана в Сухуме, в результате которого погибли три человека.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо". Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. У ресторана погибли два человека, еще четверо получили ранения. Одна из них, официантка Доминика Акиртава, скончалась в больнице 3 декабря.

Сухумский городской суд решил арестовать одного из подозреваемых до 15 февраля, со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщило сегодня издание "Абхазия-Информ". В Ведомстве отметили, что имя подозреваемого не разглашается.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что подозреваемыми по делу проходят двое, один из них объявлен в розыск, информировал сегодня ТАСС.

2 декабря президент Абхазии отправил в отставку главу МВД Гарри Аршбу после отчета силовиков о ходе расследования совершенных в ноябре преступлений. Уволен и глава прокуратуры. Отставки произошли на фоне митингов с такими требованиями, однако президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что эти решения приняты по результатам работы силовиков, а не под давлением общества. При этом Хаджимба раскритиковал работу правоохранительной системы в целом.

Примечание:

"Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя", "Обстрелян штаб кандидата в президенты Абхазии Аршбы", "Смерть задержанного подняла проблему пыток в Абхазии".

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