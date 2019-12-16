Жители дагестанских поселков остались без газа после аварии

16 декабря 2019, 23:16

2635 человек в поселке Карланюрт остались без газа 15 декабря после повреждения трубы газопровода в Хасавюртовском районе. На время аварийных работ газоснабжение отключено и в поселке Винсовхозный.

Авария произошла поздно вечером 15 декабря возле поселка Карланюрт в Хасавюртовском районе, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"Автомобиль повредил трубу газопровода. Без газа остались 727 абонентов поселка Карланюрт, в котором проживает 2635 человек. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МЧС, аварийные работы были запланированы на сегодня.

Аварийные бригады "Газпром газораспределение Дагестан" прибыли на место происшествия и приступили к восстановительным работам. Для предотвращения возможных аварийных ситуаций газовики временно приостановили газоснабжение в поселках Винсовхозный и Карланюрт. Материалы по факту ДТП будут переданы правоохранительные органы, написало сегодня в 16.23 мск РИА "Дагестан".

Информации о завершении аварийных работ на сайтах регионального МЧС и компании "Газпром газораспределение Дагестан" к 23.10 мск нет.

"Кавказский узел" ранее писал о жалобах жителей Хасавюрта на систематические отключения газа. 12 ноября они собрались около филиала "Газпрома", потребовав возобновить газоснабжение. Полиции пришлось вмешиваться в конфликт из-за того, что представители газовой компании не пошли на диалог с жителями. После акции газоснабжение было восстановлено в нормальном режиме. В мэрии проблему объяснили переходом на зимний режим. Необоснованные отключения газа - повод для обращения в прокуратуру и суд, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.