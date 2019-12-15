Работа приюта для животных в Хасавюрте приостановлена после жалоб местных жителей

15 декабря 2019, 10:09

Правоохранители заподозрили в жестоком обращении с животными руководство предприятия «Коммунальщик» в Хасавюрте, занимавшегося отловом и стерилизацией бродячих собак. Работа приюта временно прекращена, сообщило МВД по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о жалобах местных жителей на массовое убийство собак в муниципальном приюте для животных в Хасавюрте. Бродячих животных отстреливают и на улицах других городов юга России, указали пользователи Instagram, призвав чиновников решить эту проблему.

Местные жители 9 декабря сообщили "об обнаружении трупов животных со следами увечий" в отдел полиции в Хасавюрте, информирует 14 декабря со ссылкой на МВД по республике "Аргументы и факты-Дагестан". Полицейские установили, что с апреля 2019 года деятельность по отлову бродячих животных и их стерилизации осуществляло предприятие «Коммунальщик». "Погибших в ходе операции животных сбрасывали в скотомогильник, расположенный в селении Петраковское Хасавюртовского района", - цитирует сообщение ведомства издание. Предприятие возглавляет действующий депутат Собрания депутатов Хасавюрта, говорится в сообщении правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ), деятельность организации прекращена, а материалы дела переданы в следственный комитет, говорится в сообщении полицейских. Отметим, максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Проверку по сообщениям в соцсетях провела прокуратура Дагестана. Ведомство установило, что сотрудниками предприятия «Коммунальщик» "не проводился осмотр и не осуществлялись мероприятия по обязательному карантированию в течение 10 дней поступивших в приюты для животных без владельцев, вакцинация таких животных против бешенства и иных заболеваний", - сообщила прокуратура Дагестана на своем сайте. Кроме того, в сети Интернет не публиковались данные о находящихся в приютах животных, учет их поступления и выбытия не велся, не проводилась видеозапись процесса отлова собак без владельцев, отмечает ведомство.

Прокуратура направила в суд требование обязать компанию устранить нарушения и привести работу приюта в соответствие с законом.

МВД по Дагестану не опубликовало информацию о возбуждении уголовного дела на своем сайте по состоянию 10.00 мск сегодня. На сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану информации о поступлении дела от МВД по Дагестану по состоянию на 10.00 мск сегодня нет.

Напомним, проблема бродячих животных в Дагестане приобрела резонанс после того, как 19 февраля 2017 года в Махачкале было найдено тело девятилетней школьницы, погибшей в результате нападения собак. Год спустя, 16 февраля 2018 года, в махачкалинском поселке Семендер был найден мертвым четырехлетний ребенок, которого, по версии МВД, также загрызли бродячие собаки. 1 марта 2017 года в Махачкале был открыт питомник для собак, а в ноябре активисты организации "Эколайф" приступили к строительству центра помощи бездомным животным под Махачкалой. Однако, по данным властей на 16 февраля 2018 года, в Махачкале оставалось около 7,5 тысячи безнадзорных собак.