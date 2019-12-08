Пользователи Instagram призвали прекратить убийства бродячих собак в городах юга России

08 декабря 2019, 14:32

В муниципальном приюте в Хасавюрте происходит массовое убийство собак, пожаловались горожане. Бродячих животных отстреливают и на улицах других городов юга России, указали пользователи Instagram, призвав чиновников решить эту проблему.

Как писал "Кавказский узел", проблема бродячих животных в Дагестане приобрела резонанс после того, как 19 февраля 2017 года в Махачкале было найдено тело 9-летней школьницы, погибшей в результате нападения собак. Год спустя, 16 февраля 2018 года, в махачкалинском поселке Семендер был найден мертвым четырехлетний ребенок, которого, по версии МВД, также загрызли бродячие собаки.

После гибели школьницы в феврале 2017 года жители Дагестана начали сообщать о случаях массового отстрела собак. 1 марта 2017 года в Махачкале был открыт питомник для собак, а в ноябре активисты организации "Эколайф" приступили к строительству центра помощи бездомным животным под Махачкалой. Однако, по данным властей на 16 февраля 2018 года, в Махачкале оставалось около 7,5 тысячи безнадзорных собак.

О жалобах хасавюртовцев на ситуацию в приюте для животных сообщил 6 декабря депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на своей странице в Instagram, насчитывающей 40,2 тысячи подписчиков.

"Тревожные обращения сотнями приходят в наш комитет из города Хасавюрт (Дагестан). Массовое умерщвление собак в муниципальном «приюте», «стерилизация», которая, судя по фото, больше напоминает потрошение, какие-то могильники и прочая дикость, осуществляемая, насколько я понимаю, на бюджетные деньги. Спасибо всем, кто поднял тревогу. Все обращения направлены в полицию и прокуратуру для проведения проверок, а также главе республики для расследования деятельности учреждения", - написал Владимир Бурматов.

Публикация, по состоянию на 14.30 мск 8 декабря, набрала 2694 отметки "нравится", под ней размещено 384 комментария. Авторы многих из них указали на аналогичные проблемы в других городах, в том числе на юге России.

"В другом дагестанском городе Буйнакске решают вопрос с собаками отстрелом. Недавно много тихих спокойных псов постреляли", - написал, в частности, пользователь an___om.

"Астрахань утопает в крови бездомных собак. Закон увы не работает или работает, но только не для представителей власти", указал пользователь mrpospekhin. "В Пятигорске то же самое, потравили всех собак, с бирками и без. Остановите, пожалуйста, этот беспредел", - обратился к депутату пользователь nana_beglaryan. "В городе Ейске Краснодарского края также в частном приюте мучают животных до смерти. Разберитесь пожалуйста", - попросил vivvvio.

Несколько пользователей соцсети пожаловались на отстрел собак в Ингушетии. "В Ингушетии производится отстрел собак!" – написал zoohelp_malgobek_06.

"В Республике Ингушетия производят отстрел собак! Мэрия Магаса утверждает, что их отлавливают и будут пристраивать в приюты за пределами РИ, но кто и как, и куда - ответа нет!" – подтвердил janetta_dreamerbarca. "Ужас!!! У нас в Республике сплошная бойня собак. По мере возможности, срочно, примите меры. Сердце разрывается... Я из Ингушетии", - написал пользователь fatimagazdieva12019.