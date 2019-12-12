Четвертый с начала года архитектор из Ростовской области заподозрен в превышении полномочий

12 декабря 2019, 13:28

Бывший главный архитектор Каменск-Шахтинского согласовал постройку, возведенную без разрешения, заявила прокуратура. Это четвертый с февраля главный архитектор в Ростовской области, на которого завели уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня за превышение полномочий был осужден главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига, ему назначен штраф. Под арестом по аналогичным делам находятся главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Все трое были задержаны 12 февраля по подозрению в необоснованных разрешениях на строительство многоквартирных домов.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий заведено и на бывшего главного архитектора Каменск-Шахтинского. Он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к глазному кабинету, зная при этом об отсутствии разрешения на строительство, утверждается в сообщении, опубликованном 11 декабря на сайте прокуратуры Ростовской области.

"Само строение было построено с нарушением требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм", - процитировал сегодня пресс-службу прокуратуры "Интерфакс". Имя подозреваемого и то, когда было совершено преступление, в сообщении не указано.

На сайте областного управления Следкома к 13.28 мск 12 декабря не появилось информации о возбуждении этого дела, а на сайте администрации Каменск-Шахтинского отсутствуют комментарии по этому поводу. Максимальная санкция, которую предусматривает часть 1 286 статьи УК ("Превышение должностных полномочий"), составляет четыре года лишения свободы.