Администрация Каменск-Шахтинского. Фото: Seversky http://wikimapia.org/

12 декабря 2019, 13:28

Четвертый с начала года архитектор из Ростовской области заподозрен в превышении полномочий

Бывший главный архитектор Каменск-Шахтинского согласовал постройку, возведенную без разрешения, заявила прокуратура. Это четвертый с февраля главный архитектор в Ростовской области, на которого завели уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня за превышение полномочий был осужден главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига, ему назначен штраф. Под арестом по аналогичным делам находятся главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Все трое были задержаны 12 февраля по подозрению в необоснованных разрешениях на строительство многоквартирных домов.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий заведено и на бывшего главного архитектора Каменск-Шахтинского. Он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к глазному кабинету, зная при этом об отсутствии разрешения на строительство, утверждается в сообщении, опубликованном 11 декабря на сайте прокуратуры Ростовской области.

"Само строение было построено с нарушением требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм", - процитировал сегодня пресс-службу прокуратуры "Интерфакс". Имя подозреваемого и то, когда было совершено преступление, в сообщении не указано.

На сайте областного управления Следкома к 13.28 мск 12 декабря не появилось информации о возбуждении этого дела, а на сайте администрации Каменск-Шахтинского отсутствуют комментарии по этому поводу. Максимальная санкция, которую предусматривает часть 1 286 статьи УК ("Превышение должностных полномочий"), составляет четыре года лишения свободы.

Примечание:

"Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест", "Ростовские дольщики присоединились к акции протеста на Кубани", "Застройщик в Краснодаре осужден на 6,5 года тюрьмы за обман дольщиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 декабря 2019, 14:33

12 декабря 2019, 14:02

  • Открытие моста решило проблемы с переправой в чеченском селе

    До открытия нового моста в селе Аллерой у детей были сложности с переправой через реку по пути в школу, а водителям грузовиков приходилось пользоваться объездом, рассказали сельчане. По их словам, в селе остаются нерешенными проблемы с дорогами и водоснабжением.

12 декабря 2019, 14:01

12 декабря 2019, 12:51

  • 20 Ответ Путина о Кадырове разочаровал Сокурова

    Режиссер Александр Сокуров признал, что огорчен отказом Владимира Путина пересмотреть статус звания Героя России, которым награждены участники обеих сторон войны в Чечне, в том числе Рамзан Кадыров. Публичное заявление режиссера пользователи "ВКонтакте" сочли рискованным.

12 декабря 2019, 12:15

  • Задержаны 12 участников акции у парламента Грузии

    Лидера партии "Новая Грузия" Георгия Вашадзе и еще 11 протестующих доставили сегодня в полицию, их подозревают в хулиганстве и неповиновении силовикам. Активисты требуют не утверждать кандидатов в судьи Верховного суда и не лишать полномочий оппозиционного депутата Нику Мелию.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи