Курорт "Эльбрус". Фото: официальный сайт "Приэльбрусье" https://prielbrusie-ski.ru/

05 декабря 2019, 19:22

Курорт "Эльбрус" частично открыт для катания

Погодные условия позволили с сегодняшнего дня открыть для катания только одну трассу, сообщили в администрации курорта "Эльбрус". Остальные трассы планируется открыть в середине декабря.

Как писал "Кавказский узел", официальное открытие 50-го горнолыжного сезона на курорте Эльбрус было назначено на 30 ноября, однако из-за недостатка снега оно было перенесено. Руководство АО "Курорт "Эльбрус" сообщило, что будет ориентироваться на погоду. 2 декабря администрация курорта определилась с датой открытия лыжных трасс, сообщив, что они начнут работать с 5 декабря.

Зимний сезон 2019/2020 - юбилейный для склонов Эльбруса. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад, 12 января 1970 года. С тех пор горнолыжные трассы на высочайшей горе Европы ежегодно привлекают тысячи любителей спорта и активного отдыха, сообщается на сайте АО "Курорт "Эльбрус".

"С 5 декабря планируется частично открыть трассы на Эльбрусе. Однако сейчас погодные условия не позволяют открыть курорт в полном объеме... Будет открыта для катания верхняя трасса "Гара-Баши" - "Мир"", - сообщило АО "Курорт Эльбрус" 4 декабря на своем сайте.

Пресс-служба курорта также проинформировала, что стоимость специального тарифа до открытия всех трасс снижена - 1400 рублей для взрослых и 700 рублей для детей.

Сегодня в связи с погодными условиями на курорте заработала только одна трасса - "Гара-Баши" - "Мир". Трассы "Мир" - "Кругозор" и "Кругозор" - "Азау" закрыты для спусков. Предварительно планируется открыть все трассы в середине декабря, пишет РИА "Кабардино-Балкария".

Трасса, которая открыта с сегодняшнего дня, расположена между станциями "Гара-Баши" и "Мир" канатной дороги "Эльбрус". Максимальная ширина трассы - 80 метров, а перепад высот - 300 м. Протяженность - 1100 м при максимальном уклоне 50. Рельеф склона сложный, грунт скальный и каменистый из вулканических пород. На трассе "Мир - Гара-Баши" действует канатно-кресельная дорога (3500-3850 м), сообщается на сайте МКД Эльбрус.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем и вечером в селе Эльбрус, расположенном в 18 км к востоку от одноименной горы, без осадков, температура воздуха -6 и -13 градусов соответственно, ветер скоростью 6 метров в секунду. 6 декабря осадков также не ожидается, температура повысится до 0 градусов, скорость ветра снизится до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.

На "Кавказском узле" опубликована справка об ОАО "Курорты Северного Кавказа".

Примечание:

"Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда", "Коков оценил строительство курорта "Черек" в 4,5 миллиарда", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье".

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