Администрация курорта "Эльбрус" определилась с датой открытия лыжных трасс

02 декабря 2019, 17:19

Горнолыжные трассы в Приэльбрусье будут открыты для катания с 5 декабря, сообщила сегодня администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", официальное открытие 50-го горнолыжного сезона на курорте Эльбрус было назначено на 30 ноября, однако из-за недостатка снега оно было перенесено. Руководство АО "Курорт "Эльбрус" сообщило, что будет ориентироваться на погоду.

Зимний сезон 2019/2020 - юбилейный для склонов Эльбруса. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад, 12 января 1970 года. С тех пор горнолыжные трассы на высочайшей горе Европы ежегодно привлекают тысячи любителей спорта и активного отдыха, сообщается на сайте АО "Курорт "Эльбрус".

О том, что лыжные трассы для катания будут открыты 5 декабря, сообщается сегодня на странице курорта "Эльбрус" в социальной сети Instagram. "В четверг, 5 декабря, мы откроем горнолыжные трассы на Эльбрусе. Долгожданный снег и оснежение сделали свое дело, новые ратраки подготовят трассы, и они покроются "вельветом", - говорится в этом сообщении.

Администрация курорта отметила, что отдыхающих 5 декабря ждет сюрприз - цена абонемента для катания от станции "Гара-Баши" до станции "Азау" будет снижена. "Стоимость ски-пасса на один день будет составлять 1,5 тыс. рублей для взрослых и 750 рублей для детей от 6 до 13 лет включительно. Дата торжественного открытия сезона 2019/2020 будет объявлена дополнительно", - говорится в сообщении.

"Вельветом" называют характерные бороздки снега на горнолыжном склоне, которые формируют снегоуплотнительные машины. Игра света и тени "вельвета" дает горнолыжнику четкую картину поверхности трассы, что делает катание более уверенным и безопасным, отмечает ТАСС. В обычные дни стоимость абонемента для катания начинается с 2 тысяч рублей, указывает агентство.

30 ноября на курорте Эльбрус выпало около 30 см снега, 1 декабря снегопад продолжился, отмечается в сообщении на сайте АО "Курорт "Эльбрус".

На "Кавказском узле" опубликована справка об ОАО "Курорты Северного Кавказа".