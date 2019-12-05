Планы вернуть Гюльалыева в Азербайджан встревожили его коллег

05 декабря 2019, 08:14

Фонд Гейдара Алиева решил прекратить финансирование пребывания Огтая Гюльалыева в стамбульской клинике и вернуть его в Азербайджан, где лечение будет менее эффективным, озвучил 4 декабря свои опасения Комитет против репрессий и пыток. Коллеги Гюльалыева призвали международные правозащитные организации поддержать его лечение в Турции.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября пострадавшего в ДТП координатора Комитета против репрессий и пыток Огтая Гюльалыева спецрейсом перевезли в стамбульскую клинику. Турецкие врачи заявили, что Гюльалыеву необходима операция по откачке жидкости, образовавшейся после отека мозга. Тяжелое состояние правозащитника осложнили повреждения мозга и инфекция в легких. 20 ноября правозащитнику провели нейрохирургическую операцию. Эта операция стала второй - ранее, 30 октября, Гюльалыеву была проведена операция в бакинской клинике. Гюльалыев остается в коме, сообщила супруга правозащитника.

29 октября Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он обозначил план кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомашины. Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. По данным правоохранителей, наезд на правозащитника был случайным. Член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли подверг сомнению объективность расследования, указав, что следствие поспешило объявить о непреднамеренном наезде, а также не обнародовало запись ДТП с камер видеонаблюдения.

Комитет против репрессий и пыток обратился к международным правозащитным организациям с призывом поддержать дальнейшее лечение Огтая Гюльалыева в турецкой клинике, информировало 4 декабря агентство "Туран".

Огтай Гюльалыев продолжает находиться в тяжелом состоянии, врачи госпиталя в Стамбуле ведут борьбу за его жизнь, заявили правозащитники.

По их данным, с 10 декабря Фонд Гейдара Алиева, который более месяца выделял средства для Гюльалыева, приостанавливает финансирование его лечения. Фонд предлагает прекратить лечение в Турции и продолжить его в Азербайджане. Правозащитники заявили, что сомневаются в эффективности оказания медицинской помощи в Азербайджане.

Фонд Гейдара Алиева - неправительственная организация некоммерческого характера, созданная в Азербайджане. Фонд, по информации на его сайте, работает с 2004 года и реализует различные проекты в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки и технологии, экологии, социальной и других сферах.

Для продолжения квалифицированного лечения необходимы средства и консультативная помощь ведущих специалистов в области травмы мозга, считают правозащитники.

Они призвали международные правозащитные организация приложить усилия для спасения жизни Огтая Гюлалыева и поддержать его дальнейшее лечение, сообщило 4 декабря издание Contact.az.