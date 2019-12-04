04 декабря 2019, 17:58
Мечеть и часть жилого дома сгорели в Дагестане
Пожар произошел в старой мечети и прилегающем к ней жилом доме в дагестанском селе, пострадавших нет.
Мечеть сгорела в селе Старый Голотль Шамильского района. Огнем была охвачена также кровля дома, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.
"Сгорела старая мечеть и прилегающая к ней кровля жилого дома, площадь горения - 250 квадратных метров, жертв и пострадавших нет", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
По данным МЧС, сгорела действующая мечеть. Согласно предварительно версии, пожар произошел в результате замыкания проводки, пишет "Регион Online" со ссылкой на представителя ведомства.
"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре в мечети, расположенной в селении Гочоб Чародинского района, в октябре 2018 года. Загорелись мечеть и ближайшие хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших также не было.
"Погорельцы в Тисси-Ахитли рассказали о нехватке стройматериалов", "Три мечети в Назрани были подожжены за неполные двое суток", "Потушен пожар в Ахвахском районе Дагестана".
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