Мечеть и часть жилого дома сгорели в Дагестане

04 декабря 2019, 17:58

Пожар произошел в старой мечети и прилегающем к ней жилом доме в дагестанском селе, пострадавших нет.

Мечеть сгорела в селе Старый Голотль Шамильского района. Огнем была охвачена также кровля дома, сообщило ГУ МЧС по Дагестану.

"Сгорела старая мечеть и прилегающая к ней кровля жилого дома, площадь горения - 250 квадратных метров, жертв и пострадавших нет", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным МЧС, сгорела действующая мечеть. Согласно предварительно версии, пожар произошел в результате замыкания проводки, пишет "Регион Online" со ссылкой на представителя ведомства.

"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре в мечети, расположенной в селении Гочоб Чародинского района, в октябре 2018 года. Загорелись мечеть и ближайшие хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших также не было.