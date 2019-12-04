Учения ЮВО. Фото пресс-слжбы МО России https://function.mil.ru/news_page/country.htm?objInBlock=10&f=11&blk=10322350&id=4862@egClassification&ra=egNews

04 декабря 2019, 05:50

Учения десантников прошли близ Новороссийска

Бойцы десантно-штурмовой дивизии на учениях в Краснодарском крае отработали захват зданий и уничтожение условных боевиков.

Военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии провели учения на полигоне "Четыре стихии" под Новороссийском.

Во время учений десантники отработали тактическое взаимодействие. По легенде учений, в здании укрылись условные боевики. Военные взяли объект штурмом, ликвидировали охрану и заняли здание, пишет 3 декабря "Россия сегодня".

7-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия - единственная горная в России, бойцы которой проходят альпийскую подготовку, пишет "Звезда".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в октябре в Чечне прошли стрельбы артиллеристов с привлечением боевых вертолетов и беспилотников.

Примечание:

"Контрактник подорвался на мине в Чечне", "Учения морской пехоты прошли в Дагестане", "Антитеррористические учения прошли в Кабардино-Балкарии".

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