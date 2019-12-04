04 декабря 2019, 05:50
Учения десантников прошли близ Новороссийска
Бойцы десантно-штурмовой дивизии на учениях в Краснодарском крае отработали захват зданий и уничтожение условных боевиков.
Военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии провели учения на полигоне "Четыре стихии" под Новороссийском.
Во время учений десантники отработали тактическое взаимодействие. По легенде учений, в здании укрылись условные боевики. Военные взяли объект штурмом, ликвидировали охрану и заняли здание, пишет 3 декабря "Россия сегодня".
7-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия - единственная горная в России, бойцы которой проходят альпийскую подготовку, пишет "Звезда".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что в октябре в Чечне прошли стрельбы артиллеристов с привлечением боевых вертолетов и беспилотников.
"Контрактник подорвался на мине в Чечне", "Учения морской пехоты прошли в Дагестане", "Антитеррористические учения прошли в Кабардино-Балкарии".
04 декабря 2019, 08:54
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Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 21 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны страны.
04 декабря 2019, 07:54
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Суд ужесточил наказание осужденному за хищение денег дольщиков в Сочи
Краснодарский краевой суд постановил заключить в колонию Ишхана Закаряна, приговоренного к колонии-поселению по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков, и увеличил ему срок наказания с пяти до 9,5 года.
04 декабря 2019, 06:54
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Снаряд найден в подвале дома в Баку
Саперы обезвредили артиллерийский снаряд, найденный 3 декабря во время ремонта в подвале дома в столице Азербайджана.
04 декабря 2019, 06:24
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Полицейский пострадал после стычки на акции протеста в Зугдиди
Активисты правящей партии "Грузинская мечта" 3 декабря провели в Зугдиди акцию протеста у местного офиса оппозиционного "Единого национального движения". В ходе столкновений пострадал сотрудник полиции.
04 декабря 2019, 04:53
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Ростовская гимнастка получила разрешение представлять Грузию на Олимпиаде 2020 года
Международный олимпийский комитет разрешил гимнастке из Ростова-на-Дону Марии Харенковой сменить спортивное гражданство и выступить за Грузию на Олимпиаде в следующем году.
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04 декабря 2019, 08:54
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