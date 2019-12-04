Учения десантников прошли близ Новороссийска

04 декабря 2019, 05:50

Бойцы десантно-штурмовой дивизии на учениях в Краснодарском крае отработали захват зданий и уничтожение условных боевиков.

Военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии провели учения на полигоне "Четыре стихии" под Новороссийском.

Во время учений десантники отработали тактическое взаимодействие. По легенде учений, в здании укрылись условные боевики. Военные взяли объект штурмом, ликвидировали охрану и заняли здание, пишет 3 декабря "Россия сегодня".

7-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия - единственная горная в России, бойцы которой проходят альпийскую подготовку, пишет "Звезда".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в октябре в Чечне прошли стрельбы артиллеристов с привлечением боевых вертолетов и беспилотников.