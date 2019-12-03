Парк в Нальчике. Фото: Олег Мар https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nalchik

03 декабря 2019, 13:34

Пользователи Instagram указали на проблемы с освещением улиц Нальчика

Отсутствие уличных фонарей создает риск аварийных ситуаций на дорогах Нальчика, сообщили пользователи Instagram, призвав чиновников решить эту проблему.

Сообщение от жительницы Нальчика о плохом освещении дороги в Нальчике опубликовано сегодня в Instagram-паблике "Новости КБР", насчитывающем 68,1 тысячи подписчиков.

"Обращаюсь к инстанциям, которые отвечают за освещение дорог... Ночью в дождь практически ничего не видно от [улицы] Суворова до конца Адиюха (село Адиюх входит в городской округ Нальчик. – Прим. "Кавказского узла"). Я сегодня чуть человека не сбила", написала нальчанка.

Она пояснила, что мужчина в темной одежде выбежал на дорогу "из кромешной тьмы", и она увидела пешехода в последний момент. "Благо я была на машине супруга, у него отличные тормоза... Когда уже поставят эти огни?" – говорится в сообщении.

Автор публикации уточнил, что сообщение получено от подписчика паблика. "Уважаемая администрация, кто отвечает за освещение этого участка?" – написал он.

Публикация набрала к 13.30 мск 329 отметок "нравится", под ней размещено 46 комментариев. Авторы некоторых из них подтвердили, что проблема с уличным освещением в Нальчике актуальна.

"По этой дороге постоянно кого-то сбивают насмерть. Почему нельзя сделать освещение? Напишите на сайт [главе республики Казбеку] Кокову, может, увидят эту проблему", написал, в частности, пользователь marik_sozaeva1507.

"А почему только этого участка? В центре тоже не светло", указал пользователь osmanova3040. "В парке аэропорта нет освещения. Мы там занимаемся спортом. Зажгите фонари. Тренажеры поставили, и свет отключили, почему?" – написал mpinova.

"На Фурманова такая же ситуация", прокомментировал пользователь 2002reg.

Представители администрации Нальчика, по состоянию на 13.30 мск, не приняли участия в обсуждении. На сайте и странице мэрии в Instagram реакция властей на публикацию также пока не опубликована.

Примечание:

"Пользователи соцсети призвали власти обезопасить аварийный перекресток в Нальчике", "Соцсети вызвали власти Нальчика на диалог по благоустройству города", "Жители Нальчика выступили против строительства автомобильного моста".

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