03 декабря 2019, 12:08

Силовики сообщили о задержании министра финансов Ингушетии Цечоева

Задержан бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев, заочно осужденный по делу о растрате двух миллиардов, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября стало известно, что суд в Магасе приговорил Руслана Цечоева к пяти годам заключения, признав его виновным в нецелевом расходовании бюджетных средств. Подсудимый не явился на оглашение приговора и был объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, в декабре 2014 года Руслан Цечоев направил на погашение дефицита бюджета республики 2 млрд рублей, оставшихся от предоставленных из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Сотрудники полиции сегодня задержали Руслана Цечоева, сообщил источник в правоохранительных органах. "Руслан Цечоев утром задержан сотрудниками МВД", - приводит его слова ТАСС.

Эту информацию подтвердил источник в силовых структурах Ингушетии. "Утром Цечоев был задержан и доставлен в полицию", - приводит его слова РИА Новости.

Второй осужденный по делу Цечоева, бывший начальник отдела компенсационных выплат Минфина Ингушетии Ваха Берсанов объявлен в розыск, сообщает сегодня со ссылкой на информированный источник "Интерфакс-Юг".

"От правосудия скрылся бывший начальник отдела Минфина, приговоренный на днях к пяти годам колонии-поселения Магасским районным судом Ингушетии за растрату 2 млрд бюджетных рублей", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 2 декабря стало известно, что Ваха Берсанов признан виновным в пособничестве Цечоеву и приговорен к пяти годам колонии-поселения.

Комментариев от представителей Цечоева и Берсанова относительно сообщений силовиков пока не поступало.

Примечание:

"Бывший замминистра финансов Ингушетии обвинен в хищении", "Глава Минфина назначен в Ингушетии", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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