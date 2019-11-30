Дума Краснодара. Фото: Юрий Гречко / Югополис

30 ноября 2019, 05:29

Дума Краснодара за год до выборов пересмотрела решение о числе депутатов

Дума Краснодара утвердила поправки в устав города об увеличении числа депутатов в следующем созыве с 48 до 52. При этом два года назад, в июне 2017 года этот же состав думы принял решение о сокращении депутатского корпуса до 36 человек.

Как информировал "Кавказский узел", увеличение числа депутатов думы Краснодара с 42 до 48 было одобрено 21 октября 2014 года. В итоге на выборах 13 сентября 2015 года были избраны 48 депутатов гордумы Краснодара шестого созыва, срок полномочий которых истекает в 2020 году. 22 июня 2017 года депутаты изменили устав города, сократив число депутатов думы в седьмом созыве с 48 до 36.

29 ноября на внеочередном заседании гордумы Краснодара принято изменение в устав города, согласно которому в думу седьмого созыва будут избраны 52 депутата, из них 39 по одномандатным округам и 13 - по партийным спискам, сообщается на сайте администрации и городской думы.

По словам председателя комитета по вопросам местного самоуправления городской думы Зорика Садояна, увеличение депутатского корпуса на 4 человека объясняется существенным ростом численности избирателей по сравнению с 2015 годом, когда проходили предыдущие выборы в парламент. Предложение "Справедливой России" о формировании думы седьмого созыва из 26 одномандатников и такого же числа депутатов по партспискам было отклонено, уточняется в сообщении.

Согласно ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» один депутат городского парламента не должен представлять более 14,5 тысячи избирателей, но во многих округах Краснодара эта цифра в настоящее время гораздо выше - от 18,5 тысячи до 38 тысяч человек, поясняет со ссылкой на представителя администрации города "РБК-Краснодар".

Увеличение числа депутатов и изменение границ округов также позволит решить проблему 18 тысяч избирателей в Краснодаре, которые фактически в настоящее время не входят ни в один избирательный округ, пишет со ссылкой на председателя горизбиркома Олега Смирнова "Деловая газета. Юг".

Напомним, что в думе Краснодара шестого созыва 44 мандата из 48 достались представителям "Единой России", два мандата получила КПРФ, и по одному - "Справедливая Россия" и ЛДПР. В 2015 году 12 депутатов были избраны от политических партий, 36 – по одномандатным округам.

Примечание:

"Коммунисты потребовали объяснений от вице-губернатора Кубани", "Депутаты решили сократить состав гордумы Краснодара", "Депутаты гордумы Краснодара нового созыва получили удостоверения".

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