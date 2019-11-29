Выплата пособий малообеспеченным семьям сорвана в Дагестане

29 ноября 2019, 20:01

Минтруда Дагестана второй месяц задерживает выплату так называемых "президентских" пособий на детей, поскольку рождаемость в республике оказалась гораздо выше прогнозируемой.

Жительница Дагестана пожаловалась на sms-сервис "Кавказского узла", что "президентские" выплаты задерживают второй месяц. "Задерживают "президентские" выплаты за октябрь и ноябрь а Кизилюртовском районе. Звоню в собес - говорят, что сами не знают, когда и что, и почему задержка, жалуйтесь в министерство. Это что за бред? Я не работаю, ухаживаю за ребенком, мне нужны эти деньги. Сами крутят эти деньги и потом только начисляют. В Министерстве трубку не берут вообще. Устала звонить", - говорится в ее сообщении от 28 ноября.

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Автор сообщения, Аминат Гасанова, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что по состоянию на 29 ноября выплат не получила. В Управлении социальной защиты населения Кизилюртовского района "Кавказскому узлу" пояснили, что "президентские" выплаты не выплачиваются из-за отсутствия средств. "Частичные выплаты были в октябре, а в ноябре уже никаких", - сказала сотрудница управления.

Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" от 28 декабря 2017 года в России были введены дополнительные платежи родителям за рождение первого или второго ребенка. Выплаты стали называть "президентскими", или "путинскими". Новые пособия рассчитаны на малообеспеченные семьи и не подменяют собой ни одну из имеющихся выплат, осуществляемых в связи с появлением детей, а дополняют их, говорится в материале, опубликованном 14 ноября на сайте "Налог-налог".

Задолженность по выплатам начала возникать три-четыре месяца назад, из-за того, что рождаемость в республике оказалась значительно выше ожидаемой, пояснили в отделе пособий семьям министерства труда и социального развития Дагестана. "Мы просили выделить денег из федерального бюджета для возмещения этой разницы, но пока ничего так и не пришло", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница отдела. Она отметила, что перечисления денег из федерального бюджета ждут "со дня на день", ведомство готово немедленно разослать средства в районы.

Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка положены 18,6 тысячи семьям, тогда как по плану их должно было быть лишь 9,9 тысячи. В результате образовалась нехватка 425 миллионов рублей, сообщило 22 ноября на своем сайте министерство труда Дагестана. За октябрь выплачены лишь 25,6% пособий, за ноябрь выплаты не производились вообще. "Задолженность, образовавшаяся по указанной выплате за октябрь-ноябрь 2019 года, будет погашена в декабре 2019 года по мере поступления средств на указанные цели из федерального бюджета, которые будут направлены в регионы после внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете", - заверило министерство.