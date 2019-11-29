Житель Ингушетии заподозрен в нападении на полицейского

29 ноября 2019, 19:23

35-летний житель Ингушетии подозревается в том, что избил приехавшего на вызов полицейского и ранил его ножом.

По данным следствия, 28 ноября полицейский прибыл домой к местному жителю, который был в нетрезвом виде и нарушал общественный порядок. Подозреваемый напал на полицейского с битой, а затем с ножом, ранив его в руку, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. "Рассматривается вопрос о его аресте", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2018 года двое жителей Ингушетии были задержаны за избиение полицейских. По данным следователей, водитель и пассажир автомобиля в Карабулаке напали на полицейских, которые пытались проверить документы.